A meredeken kilőtt, a vagány támadás szakaszt ért

Dan Martin (UAE) volt a legkeményebb a Tour de France hatodik szakaszán, a célhoz vezető meredek emelkedőn szökött meg, bő egy kilométeres hajrával győzött. Greg Van Avermaet megőrizte a sárga trikót, két favorit műszaki hiba miatt került időhátrányba.

Az ötödik után a Tour hatodik szakasza is egy tavaszi klasszikusra hasonlított, a 181 kilométert teleszórták kisebb-nagyobb emelkedőkkel. A befutó is klasszikust idézett, egy viszonylag meredek, átlagosan 6,9 százalékos emelkedőt kellett legyűrni, a Mûr-de-Bretagne-t ráadásul kétszer is betették, egy 16 kilométeres körpályával zárult az etap. Az előzetes esélylatolgatások is bejöttek, az összetettet is átalakította a szakasz.

Viszonylag hamar most is kialakult egy sikeres elmenés, Damien Gaudin (Direct Energie), Fabien Grellier (Direct Energie), Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) és Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic) közel hétperces előnyt is összehozott.

Az élénk szél is bezavart kicsit, nagyjából féltávnál szétesett a főmezőny az oldalszél miatt. A jobb nevek közül Primoz Roglic másfél perces hátrányba is került, de csapatával sikerült visszadolgoznia magát a többiekre. Még éppen jókor, mert a Quick-Step nagy iramot kezdett diktálni, két versenyzőjük, Julien Alaphilippe és Philippe Gilbert is is esélyes volt a sárga trikó megszerzésére. Mindketten jól bírják a meredek sprinteket, és a céltól 13 kilométerre lévő sprintben is érdekeltek voltak, ott bónuszmásodperceket lehetett szerezni. Gilbert-nek 3, Alaphilippe-nek 7 másodperc hátránya volt összetettben Greg Van Avermaettel szemben. Muszáj volt megdolgozniuk kicsit a mezőnyt.

A részhajránál és a befutónál azonban már nem a Quick-Step irányított. Először Jack Bauer próbálkozott egy szökéssel, majd a sky-os Geraint Thomas ment rá a két másodpercet érő második helyre a köztes sprintnél. Ezzel három másodpercnyire került a sárga trikótól.

A tempó fokozódott, de műszaki hibák most is kedvezőtlen helyzetbe hoztak favoritokat. Az idei Giro d'Italián második Tom Dumoulin (Sunweb) 6 kilométernél defektet kapott, már nem volt esélye felzárkózni kerékcsere után a belendülő főmezőnyhöz. A legjobb franciának tartott Romain Bardet (AG2R) is leszakadt mechanikai probléma miatt.

A többi esélyes nagyjából egy bolyban tekert, az utolsó két kilométeren nyúlt meg a sor. Thomas is elég elöl volt még ekkor, ahogy a két szakaszt nyerő Peter Sagan csapata is. Az ír Dan Martin váratlant húzott, az emelkedő meredekebb részén ritmust váltott és nagyjából ötvenméteres előnyt szerzett, később Pierre Latour hajtotta szét magát, de már nem érhette utol Martin, egy másodperccel kikapott. A harmadik helyre Alejandro Valverde érkezett. A Le Tour Data szerint Martin 19 km/h-ról 30-ra gyorsított fel támadásánál, tízszázalékos meredeken hajtott ekkor, a hajrában már negyvennel ment.

⏪🔻 From the Flamme Rouge to the finish line... relive this last kilometer in the Mûr!

⏪🔻 De la flamme rouge à la ligne d'arrivée... revivez ce dernier kilomètre dans le Mûr !#TDF2018 pic.twitter.com/k5LPHlGKTv — Le Tour de France (@LeTour) 2018. július 12.

A nagy tempójú hegymenetben szétszakadt a főmezőny, Thomas nem tudott harcolni a harmadik helyért, így Van Avermaet is megőrizte a sárga trikót. Chris Froome legfőbb riválisaitól öt másodpercet kapott, a tavalyi Tour-második Rigobert Uran még hármat. Bardet Martintól 31 másodperccel maradt el, Dumoulin 53-mal.

Eredmények:

6. szakasz, Brest-Mur de Bretagne, 181 km:

1. Dan Martin (ír, UAE Team Emirates) 4:13:43 óra

2. Pierre Latour (francia, AG2R) 1 másodperc hátrány

3. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) 3 mp h.



Az összetett élcsoportja:

1. Greg van Avermaet (belga, BMC) 22:35:46 óra

2. Geraint Thomas (brit, Sky) + 0:03

3. Tejay van Garderen (amerikai, BMC) + 0:05

7. Rigoberto Uran (kolumbiai, Drapac) + 0:45

8. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) + 0:51

11. Richie Porte (ausztrál, BMC) + 0:53

12. Mikel Landa (spanyol, Movistar) + 0:55

13. Adam Yates (brit, Mitchelton-Scott) + 1:02

14. Chris Froome (brit, Sky) + 1:02

15. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) + 1:03

17. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) + 1:08