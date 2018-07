A Tour leghosszabb szakaszán bónusszal duplázta előnyét a sárga trikós

Dylan Groenewegen volt a leggyorsabb a Tour de France hetedik szakaszán, mögötte az idén két-két szakaszt nyerő Fernando Gaviria és Peter Sagan sprintelt át a célvonalon. Greg Van Avermaet megduplázta az előnyét összetettben, továbbra is az övé a sárga trikó.

A Tour de France leghosszabb, 231 kilométeres szakaszát teljesítette a mezőny Fougeres és Chartres között. A távon nem sok emelkedő volt, garantálható volt a mezőnyhajrá.

A hosszú etapon nem volt túl gyors a tempó, voltak negyvenes átlag alatt maradó óra is, az egyedül szökő Yoan Ofrredo(Wanty) több mint nyolcperces előnyt kapott így. Túl sok izgalom a táv második felében sem volt. Ugyan 130 kilométer megtétele után a Movistar, az AG2R és a Trek-Segafredo csapatai álltak össze, hogy az oldalszélben – ahol lehetetlen mindenkinek szélárnyékot fognia – szétzilálják a mezőnyt, nem sokra mentek vele. Voltak lemaradók, de nagyjából öt kilométer után újra együtt volt egy nagy boly. Offredót is megfogták.

A céltól 85 kilométerre Laurent Pichon indított egy magányos támadást, két perc előnyt össze is hozott, de nem volt igazi esélye a szakaszgyőzelemre, neki is bő 45 kilométer szólózás jutott. Az összetett verseny élcsoportjának is fontos volt, hogy ők legyenek elől, mert 200 kilométernél jött a bónusz másodpercekért menő sprint. A sárga trikós csapata, a BMC jól elő is készítette a hajrát, Greg Van Avermaeté lett a három másodperc, hat másodpercre növelte az előnyét.

Az utolsó 10 kilométer már a spintercsapatoké volt, megindult a helyezkedés. Megint a Quick-Step adta a felvezetést, de ez most kevés volt Gaviriának. Az enyhén emelkedő célegyenesben övé volt a legjobb ív, nagyjából egyszerre indítottak Alexander Kristoff-fal. A mögölük érkező Groenewegen azonban dinamikusabb volt, simán lekerülte őket, tisztán nyerte a sprintet, második Gavira lett, a jól helyezkedő Sagan a francia Arnaud Démare elől csípte el a harmadik helyet közel hatórás tekerés után.

Sagannak fontos volt a harmadik hely, a pontversenyben közelebb került hozzá a részhajrában is előtte végző Gaviria, de így 31 ponttal még a szlovák vezet.

Az összetettben nem történt jelentős változás, a mezőnnyel együtt érkezett a sárga trikós és a többi esélyes is.

Eredmények

7. szakasz, Fougeres-Chartres, 231 km:

1. Dylan Groenewegen (holland, LottoNL-Jumbo) 5:43:42 óra

2. Fernando Gaviria (kolumbiai, Quick-Step Floors) azonos idő

3. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) a. i.



Az összetett élcsoportja:

1. Greg van Avermaet (belga, BMC) 28:19:25 óra

2. Geraint Thomas (brit, Sky) 6 másodperc hátrány

3. Tejay van Garderen (amerikai, BMC) 8 mp h.