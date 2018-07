A sárga trikós trükkje bejött, támadással védekezett

A hosszú emelkedőkön nem kifejezetten erős sárga trikós előremenekült a Tour de France első hegyi szakaszán. Greg Van Avetmat húzása bejött, így már több mint két perccel vezet. A szakaszt Julian Alaphilippe nyerte.

A hétfői pihenőnap után az idei Tour első igazi hegyi szakasza következett kedden az Alpokban, a három első és egy kiemelt kategóriás hegy azt sejtette, hogy markánsan átrendeződik az összetett, de a favoritok meglehetősen nyugodt napot teljesítettek.

Az Annecyból induló etap elején sok akció volt, mivel az első nagy hegy előtt volt még egy részhajrá a sprinterek is igyekeztek elöl helyezkedni, a pontversenyben vezető Peter Sagan is szökésben volt, aki aztán el is vitte a sprintet. Ő megtette, amit kellett, aztán szép lassan visszacsorgott hátra.

A szökevényekhez zárkózott fel korábban sárga trikós Greg Van Avermaet is. A belga nem igazán erős a hegyeken, így neki inkább előremenekülés volt ez az akció. Mivel a keddi etap nem hegyi hajrás volt, maradt esélye arra, hogy megőrizze az első helyet. Egy 13 fős csoportban tekerve próbálta ezt elérni. Száz kilométer megtétele után még hétperces előnyük volt Van Avermaetéknak. A főmezőnyt a Sky kontrollálta, a többi összetett esélyes átadta a címvédő csapatának a kezdeményezést.

Az utolsó előtti hegyen, a Col de Romme-on a szökevénycsoport is felbomlott, az észt Rein Taaramäe indult meg, de a csúcson már a Quick-Step bringása, Julian Alaphilippe haladt át először, elég könnyedén lerázta az ellenfelét. A következő hegyet is elvitte, amivel be is biztosította a szakaszgyőzelmet. Van Avermaet tőle bő két percre haladt, de nagyjából ennyi előnye is volt a főmezőny előtt, a végére ebből bő másfél perce maradt. A legbátrabb elképzeléseket is felülmúlta azzal, megháromszorozta az előnyét.

Közben a Syk kellemetlen tempót kezdett diktálni, komolyabb tempóváltás nélkül belrogytak páran, a tavalyi Tour-2. Rigoberto Uran is leszakadt a Colombiére-re tartva. A csúcs előtt még Dan Martin robbantott, de nem tudott meglépni a többi favorittól. A lejtmenetben sem volt nagy menés, együtt érkeztek meg a favoritok, a győztestől 3:23-at kaptak.

Eredmények:

1. Julian Alaphilippe (francia, Quick-Step) 4:25:27

2. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) +1:34

3. Rein Taaramäe (észt, Direct Energie) +1:40

4. Greg Van Avermeat (belga, BMC) +1:44

Összetett:

1. Greg Van Avermaet (belga, BMC)

2. Geraint Thomas (brit, Sky) + 2:22

3. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) +3:10