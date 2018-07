A Sky hozta az őrületet a Tourra, de nem Froome vezet

A Sky csapata a Tour de France 11. szakaszán az utolsó emelkedőn szaggatta szét a mezőnyt, Geraint Thomas szakaszgyőzelemmel vette át a sárga trikót.

A Tour második hegyi szakasza, három nagy emelkedőjével és viszonylag rövid 108,5 kilométeres távjával intenzív versenyzést ígért, de az esélyesek végül sokáig kivártak, nem támadták folyamatosan egymást.

A rajt után közvetlenül ellépett egy kisebb csoport, az elmenésben ott volt Peter Sagan is, aki szokás szerint begyűjtötte még a hegy előtti részhajrát, majd visszamaradt a főmezőnyhöz. Sikerével még nagyobb előnnyel vezet a pontversenyben.

A Sky csapata által vezetett favoritok bolya előtt sokáig három kisebb csoport ment, végül ezek egybe olvadtak, és egy nagyjából harmincfős csapat alakult ki. A szökevények között volt a kedden nyerő Julian Alaphilippe is, aki most már a pöttyös trikóért, a Hegyek királya címért is versenyzik. A Quick-Step kerékpárosa meg is nyerte az első hegyi hajrát.

Ötven kilométernyi versenyzés után a Movistar váltott iramot a főmezőnyben, Landáék tempója miatt többen leszakadtak, a sárga trikós Greg Van Avermaet is lemaradt, és az tavalyi Tour-2. RIgoberto Uránnak is nagy volt az iram, az idei körversenyen nincs igazán formában. Pár kilométerrel később kiderült, a Movistar Alejandro Valverde szökését készítette elő. A jól tempózó Valverdét nem kezdték azonnal üldözni, a második csúcson már egyperces előnye volt Froome-ékkal szemben. Később már két percre is volt, de a lejtmenetben sokat faragott a főmezőny a különbségen.

Tom Dumoulin még bevállalósabban lejtőzött, az utolsó emelkedőt már Valverdével együtt kezdték meg, de szűk egy percre jött a többi rivális. Valverde aztán le is szakadt. A szökevénycsoportból pedig Mikel Nieve haladt rendületlenül a cél felé, úgy tűnt, nem lehet elvenni a győzelmét.

A főmezőnyt a Sky kellemetlen tempója erősen lefaragta, tucatnyi bringás maradt csak, majd a céltól bő négy kilométerre megindították a támadásokat. Thomas ment el először, aki aztán fel is ugrott Dumoulinre. Chris Froome is tempót váltott, ő Dan Martinnal alkotott tandemet az utolsó kilométerig, ekkor váltott még egyszer ritmust, és utoérte Dumoulin csoportját. Thomas is szinte ugyanakkor robbantott, hatalmas tempóban száguldott a cél felé. Háromszáz méterre a céltól megfogta Nievét is, és szakaszgyőzelemmel vette át a sárga trikót.

A második helyért húsz másodperccel később Froome és Dumoulin hajrázott, végül az utóbbi volt gyorsabb. Nieve csak ötödik lett.

Érdekes lesz, hogy a következő napokban hogyan taktikázik a Sky, hiszen az elvileg segítőnek számító Thomas 1:25 másodperccel vezet kapitánya, Froome előtt.

Eredmények, 11. szakasz, Albertville-La Rosiere, 108,5 km, hegyi befutó: