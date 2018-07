Őrületes lejtmenettel vették el Froome-tól a harmadik helyet

A Tour de France utolsó hegyi szakasza igazán akciódús lett, bár a sárga trikós Geraint Thomasnak még nagyobb előnye lett, Chris Froome-ot sikerült megtörni és a címvédő el is vesztette a harmadik helyet, ami a szakaszt nyerő Primoz Roglicé lett. Az állás azonban elég szoros, nagy csata lesz a dobogóért.

A Tour Lourdes és Laruns közötti 200,5 kilométeres szakasza tele volt legendás hegyekkel, a Col d’Aspin, a 2115 méter magas Tourmalet és a Col d’Aubisque is bekerült az programba, de az etap lejtmenettel zárult, nem volt elég csak felfelé jól menni.

A versenyzők közül többen már a szombati időfutamra is gondoltak, az ebben a számban gyengébb hegyimenők most próbáltak jó pozíciót és némi időt gyűjteni. Nagyjából a féltáv után egy elég erős, top 10-es helyekért harcoló bringásokból álló sor állt össze, Mikel Landa (Movistar), Ilnur Zakarin (Katyusa), Romain Bardet (AG2R) és Rafael Majka (Bora Hansgrohe) is elég jól bírta a hegyeket. A sárga trikós csoportjától sikerült is nekik kétpercnyire elmenniük.

Az üldözés egy idő után már nemcsak a sárga trikót védő Sky érdeke volt, hanem a LottoNL-Jumbóé is, ami Roglic negyedik helyéért harcolt, és mint később kiderült, ennél többet is akartak. Az Aubisque előtti csúcsra menve megélénkültek a támadások, a második helyen álló Tom Dumoulin (Sunweb) is próbálkozott, majd a lottósok, Steven Kruijswijk és Roglic is akcióztak. Geraint Thomas azonban mindig kezelni tudta az iramváltásokat, csapattársa, Froome viszont csak küzdelmesen tudott újra és újra felzárkózni.

A Lotto hozta, amit ígért, a totális kerékpározással próbálta szétzilálni Thomasékat, ez részben sikerült is, Froome-ot izolálni tudta ezzel, és a Landa-féle csoportot is beért. Az igazi sikert azonban az Aubisque utáni lejtmenet hozta meg, Roglic nagyon bevállalósan lejtőzött, elszakadt a csoportjától, néhány másodperces előnyéből 19-et csinált. A laposabb részeken is jól haladt, nem lehetett megfogni.

A szlovén bringás a nap előtt 16 másodperces hátrányban volt Froome-mal szemben, így volt reménye arra, hogy fellépjen a harmadik helyre. Roglicnak a szakaszgyőzelem is jól fizetett, 10 bónusz másodperc járt érte, így már 13 másodperccel ő vezet Froome előtt. Dumoulin is elérhető közelségbe került számára, a holland csak hatodiknak jött be, így már csak 11 másodperc előnye van a második helyen. Thomas sokadszor is jól hajrázott az idei Touron, a második helyével újabb hat másodpercet előnyt szerzett. Az időfutamos képességeit ismerve a több mint kétperces előnyt csak látványos összeomlás vagy baleset miatt veszíthetné csak el szombaton.

Eredmények:

19. szakasz:

1. Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 05:28:17

2. Geraint Thomas (GBr) Team Sky 00:00:19

3.. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 00:00:19

4. Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 00:00:19

5. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 00:00:19

6. Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 00:00:19

7. Mikel Landa (Spa) Movistar Team 00:00:19

8. Chris Froome (GBr) Team Sky 00:00:19

9. Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 00:00:31

10. Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 00:00:31

Összetett:

1. Geraint Thomas (GBr) Team Sky 79:49:31

2. Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 00:02:05

3. Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 00:02:24

4. Chris Froome (GBr) Team Sky 00:02:37

5. Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo 00:04:37

6. Mikel Landa (Spa) Movistar Team 00:04:40

7. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 00:05:15

8. Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 00:06:39

9. Nairo Quintana (Col) Movistar Team 00:10:26

10. Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 00:11:49

(Borítókép: Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Geraint Thomas , Gorka Izagirre és Bob Jungels - fotó: Benoit Tessier / Reuters)