Egy másodperccel kapott ki Froome a Tour időfutamán

A Tour de France utolsó előtti, 20. szakaszát egy másodperces különbséggel Tom Dumoulin nyerte Chris Froome előtt. Utóbbi visszaszerezte a dobogót, míg csapattársa, Geraint Thomas gyakorlatilag megnyerte az Tourt.

Az idei francia kör utolsó éles szakaszán egy 31 kilométeres időfutamot rendeztek. A pálya utolsó harmadába egy 10 százalékos 900 méter hosszú emelkedő is bekerült, így a hegyimenők is bízhattak abban, hogy nem kapnak túl sok időt a specialistáktól.

Ebből Romain Bardet tudott legjobban profitálni, az AG2R versenyzője, egy helyet tudott javítani az utolsó szakaszon, így hatodik helyet szerezte meg Mikel Landa előtt.

Az összetettben igazán nagy harc a második-harmadik helyért folyt, Tom Dumoulin, Primoz Roglic és Chris Froome 32 másodpercen belül volt egymáshoz képest. A sárga trikó Geraint Thomasnak a bő kétperces előnyébe egy gyengébb időfutam is belefért.

A négyesből Froome indult legelőször, nagy tempót diktált, az első időmérő pontnál övé is lett a legjobb idő. Az utána startoló Roglic nagyjából húsz másodperccel volt lassabb. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy két különböző irambeosztás vagy a szlovén gyengébb napja miatt van ekkora különbség a két versenyző között. Később aztán kiderült, a pénteki szakaszt megnyerő Roglic nem tartalékolt, egyszerűen most ennyi volt benne. Tizenhárom másodperces előnyét hamar elbukta, és a végén egy perccel maradt le a dobogról.

A szakasz favoritjának tartott Dumoulin két másodperccel volt csak lassabb Froome-nél az első ellenőrző pontnál, és pontosan ez a különbség maradt meg közöttük a 22. kilométernél lévő mérésnél is. A csata az utolsó pillanatig kiélezett maradt közöttük, sőt még azután is. Froome az első jelzések szerint 40:50-nel, Dumoulin 40:52-vel ért célba. Később aztán módosították Froome idejét, 40:53-at írtak be hozzá, így Dumoulin lett a szakaszgyőztes. A célba érés után azt mondta, menet közben nem tudta, hogyan áll a többiekhez képest, amikor befutott neki is azt mondták először, hogy Froome megverte egy másodperccel.

Az utolsóként stratoló Thomas nagyon erősen kezdett, még a második időmérőnél is vezetett, de a végére egy kicsit elfogyott, 41:06-tal a harmadik helyet szerezte meg, a sárga trikó megvédéséhez bőven elég volt az a teljesítmény. Összetettben 1 perc 51 másodperccel előzte meg Dumoulint. A vasárnapi zárószakasz már csak formaságnak tekinthető, nincs más feladata, mint beérni. A szokásjog szerint ilyenkor már nem támadják egymást az ellenfelek.

Eredmények:

20. szakasz, 31 km-es időfutam

1. Tom Dumoulin (holland, Sunweb) 40:52

2. Chris Froome (brit, Team Sky) +00:01

3. Geraint Thomas (brit, Team Sky) +:00:14

4. Michal Kwiatkowski (lengyel, Team Sky) +:00:50

5. Søren Kragh Andersen (dán, Sunweb) +00:51

6. Bob Jungels (luxemburgi, Quick-Step Floors +:00:52

7. Ilnur Zakarin (orosz, Katusha-Alpecin) +1:02

8. Primoz Roglic (szlovén, LottoNL-Jumbo) +1:12

9. Marc Soler (spanyol, Movistar) +1:12

10. Michael Hepburn (ausztrál, Mitchelton-Scott) +1:23

Összetett:

1. Geraint Thomas (brit, Team Sky) 80:30:37

2. Tom Dumoulin (holland, Team Sunweb) +1:51

3. Chris Froome (brit,Team Sky) +2:24

4. Primoz Roglic (szlovén, LottoNL-Jumbo) +3:22

5. Steven Kruijswijk (holland, LottoNL-Jumbo)+6:08

6. Romain Bardet (francia, AG2R) +6:57

7. Mikel Landa (spanyol, Movistar) +7:37

8. Daniel Martin (ír, UAE) +9:05

9. Ilnur Zakarin (orosz, Kathusha-Alpecin) +12:37

10. Nairo Quintana (kolumbia, Movistar) +14:18

(Borítókép: Tom Dumoulin ünnepli a győzelmét. Stephane Mahe / Reuters)