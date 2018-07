64 km/h-s tempóval száguldottak be a Tour párizsi céljába

2018-ban is Sky-bringás nyerte a Tour de France-ot, Chris Froome után Geraint Thomas szerezte meg a sárga trikót. Az utolsó szakaszt a norvég Alexander Kristoff húzta be.

A Tour de France utolsó szakasza előtt minden fontos eldőlt már, de a párizsi Champs Élyseés-n győzni mindig kiváltságnak számít, nagyon ritkán fordul elő, hogy nem mezőnyhajrában dől el a szakasz, a klasszikus sprintereké szokott lenni az utolsó szó a Touron.

Az idei körön azonban már nem sok maradt belőlük, a két-két szakaszt nyerő Fernando Gaviria és Dylan Groenewegen már kiesett, ahogy André Greipel és Marcel Kittel is. Igazán jó sprinternek már csak a francia Arnaud Demare-t (FDJ), az olasz Sony Colbrellit (Bahrain-Merida) és a norvég Alexander Kristoffot (UAE) lehetett tekinteni. Persze a sérülése ellenére Peter Sagannal is lehetett számolni.

A viszonylag rövid szakasz ezúttal is párizsi körözéssel ért véget, és most is voltak néhányan, akik megpróbáltak a mezőny előtt célba érni. Egy hatfős csoport, Taylor Phienny (EF-Drapac), Michael Schär (BMC), Silvian Dillier (AG2R), Nils Politt (Katyusa), Guillume Van Keirsbluck (Wanty Groupe), Damien Guadin (Direct Energie), egész sokáig volt elöl, nagyjából 20 másodperces különbséget tartottak, az utolsó 7,5 kilométerre aztán bedarálták őket. A Trek dolgozott sokat az üldözésben. John Degenkolbot akarták jó helyen vinni, majd az FDJ és a Bahrain is előreállt, előbbi Demare-ért, utóbbi Colbrelliért dolgozott.

Az akcióknak azonban így sem volt vége, Daniel Ossnak (Bora) és Yves Lampaert-nak (Quick-Step) sikerült meglógnia a vége előtt egy kilométerrel. Oss hamarabb feladta, de Lampaert-nak egész szép előnye maradt még. A sprinterek azonban ezúttal is jól időzítettek, kétszáz méterrel a céltól megfogták a belga bajnokot. Degenkolb indított leghamarabb, de Kristoff időben reagált, megelőzte a németet, 63,9 km/h-val száguldott. A harmadik helyen Demare gurult át a célvonalon. Sagan nyolcadik helyen jött be. Kristoff elég sokat várt erre a győzelemre, utoljára négy éve tudott nyerni a norvég etapot.

A főmezőnnyel együtt ért célba Geraint Thomas is, aki karrierje során először nyerte meg a Tour de France-t. A pontverseny már napokkal korábban eldőlt, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) beállította Erik Zabel rekordját, ő is hatodszor nyerte meg a zöld trikót. A hegyek királya, a pöttyös trikós a francia Julian Alaphillipe (Quick-Step Floors) lett, a legjobb 25 év alatti versenyzőnek járó fehér trikót is hazai versenyző szerezte meg, Pierre Latour (AG2R) nyerte a különversenyt.