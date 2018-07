Három hét szenvedés

Chris Froome-nak nem sikerült a címvédés a 2018-as Tour de France-on, skyos csapattársa, a 32 éves Geraint Thomas nyerte a sárga trikót 3351 km megtétele után.

A háromhetes, brutálisan nehéz verseny valahogy a szokottnál is eseménydúsabbnak tűnt, Froome már a legelején szaltózott, majd a macskakövön is nagyot esett – bár ezzel nem volt egyedül –, sőt, egy csendőr is lelökte a bringájáról, amikor szurkolónak nézte.

A mezőny belefutott lángoló szalmabálákba, könnygázzal szétvert tüntető gazdákba, és Franciaország legszebb tájaiba is. A háromhetes verseny legjobb képeiből válogattunk.