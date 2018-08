Lecsapott a vihar a magyar Tourra, egy mp különbség sincs az első három között

210 km-es sík szakasz és a Bükk fárasztó emelkedői is várnak a bringásokra.

Peák Barnabás a Quick-Stepnél versenyez idén, amely négy szakaszt is nyert az idei Touron.

Lecsapott a vihar a Siófokon rajtoló Tour de Hongrie-ra, így a 3,5 kilométeres prológon nem voltak adottak az egyenlő feltételek, az első között rajtolók jártak jól. A száraz pályát is kihasználva a svájci Patrick Schelling nyerte az időfutamot , szerdán ő viseli a sárga trikót. A legjobb magyar a 22. helyet megszerző Lóki Bence lett.

Az idei TdH hőségben kezdődött, de nagyjából fél órával az első bringás rajtja után erősen megváltoztak a körülmények. A viharos szél és az ömlő eső nehéz feltételeket támasztott a később startoló bringásoknak. Meg sem közelítették a korán indulók időeredményeit. A csúszós aszfalton nem is lehetett bevállalósan hajtani a kanyarokban – voltak, akik buktak is – , és az erős szélben is nagyobbat kellet küzdeni.

Ahogy azt Schelling elmondta, csapatával, a Vorarlberg Santic-kal számítottak rá, hogy jön az eső, ezért is jelölték őt korai indulásra. Jól szokott időfutamot menni, számítottak rá, hogy most is jó eredménye lehet. Élete első profi győzelme azonban csak hajszálnyin múlt, a második időt hajtó Charles Planet (Novo Nordisk) 58, a harmadikként végző Maneul Belletti (Androni Giacottoli) 68 századmásodperccel kapott csak ki, derült ki a verseny közleményéből.

Fotó: Tdh.hu A Tour de Hongrie prológjának dobogósai

A magyarok közül a még száraz pályán induló Lóki Bence (Kőbány Cycling Team) lett a leggyorsabb, ő 18 másopercet kapva a győztestől a 22. időeredményt hajtotta Siófok belvárosában.

A verseny első szakasza szerdán 13:40-kor rajtol el Balatonalmádiból, 154 kilométer és sok szintemelkedés után várhatóan 17:40-kor fut majd be a mezőny Keszthelyre. A versenyt élőben az M4 közvetíti, az Eurosport 2 pedig esténként ad róla egyórás összefoglalót.

EREDMÉNYEK

Prológ, egyéni időfutam, Siófok (3,5 km):

1. Patrick Schelling (svájci, Vorarlberg Santic) 4:32,46

2. Charles Planet (francia, Team Novo Nordisk) 0,58 mp h.

3. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec) 0,69 mp h.

4. Maximilian Kuen (osztrák, MyBike-Stevens) 2,44 mp h.

5. Paolo Toto (olasz, Sangemini-MG.Kvis) 4,24 mp h.

6. Gian Friesecke (svájci, Vorarlberg Santic) 5,09 mp h.

7. Pawel Bernas (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) 5,60 mp h.

8. Lucas Carstensen (német, Bike Aid) 5,89 mp h.

22. Lóki Bence (magyar, Kőbánya Cycling Team) 18,59 mp h.



Összetett verseny: 1. (sárga mezben) Patrick Schelling (svájci, Vorarlberg Santic)

A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Lóki Bence (magyar, Kőbánya Cycling Team)

A Tour de Hongrie további útvonala:

szerda: 1. szakasz, Balatonalmádi-Keszthely, 154 km

csütörtök: 2. szakasz, Velence-Székesfehérvár, 190 km

péntek: 3. szakasz, Cegléd-Hajdúszoboszló, 206 km

szombat: 4. szakasz, Karcag-Miskolc, 182 km

vasárnap: 5. szakasz, Kazincbarcika-Kazincbarcika, 128 km