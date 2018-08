TdH: Belletti nyerte a trükkös sprintet Keszthelyen

Peák Barnabás a Quick-Stepnél versenyez idén, amely négy szakaszt is nyert az idei Touron.

Az olasz Manuel Belletti (Androni-Giacottoli Simertec) nyerte a Tour de Hongrie első szakaszát, győzelmével összetettben is megszerezte az első helyet.

A Tour első szakaszán 154 kilométert hajtott a mezőny Balatonalmádi és Keszthely között, a táv utolsó harmadában három kört tettek meg a bringások, háromszor is megmászták a rezi emelkedőt.

A szakasz elején Szatmáry András (Pannon Cycling) és Isaac Canton Serrano (Polartec-Kometa) szökött meg, és a két bringás több mint száz kilométert volt elöl.

Az utolsó 35 kilométeren már a két legerősebb klub, az Androni és a CCC vette át az irányítást, erős tempót diktáltak, amivel szét is darabolták a mezőnyt. Az élbolyban nagyjából csak 30 bringás maradt. Három magyar versenyző is megkapaszkodott itt, Karl Ádám, Dina Márton és Valter Attila. Közülük DIna bírta ki a hajráig, a 23. helyen finiselt, azonos idővel ért be, mint a szakaszgyőztes. Valter 12, Karl 57 másodpercet kapott.

A hajrát a CCC-sek vezették fel, de Belletti egyedül is megoldotta a sprintet, a polarteces Matteo Moschettit és a CCC-s Kamil Maleckit előzte meg. Az élbollyal ért célba a keddi prologót nyerő Patrick Schelling is, de Belletti az időjóváírásokkal elé került kilenc másodperccel, így ő viselheti a sárga trikót, valamint a legjobb sprinternek járó zöld trikót is.

"Ezen a nagyon nehéz szakaszon rendkívül jól dolgozott a csapatom, ezt ki kell emelnem. A befutó nagyon trükkös volt, addigra egyedül maradtam elöl, úgyhogy már csak magamra számíthattam, nagyon örülök, hogy végül sikerült nyernem!“ – idézte Bellettit a verseny közleménye.

Csütörtökön Velencéről rajtol a mezőny, majd 190 kilométer megtétele után Székesfehérváron ér célba.

EREDMÉNYEK

1. szakasz, Balatonalmádi–Keszthely (154 km):

1. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec) 3:36:18

2. Matteo Moschetti (olasz, Polartec-Kometa) azonos idővel

3. Kamil Malecki (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) a. i.

4. Paolo Toto (olasz, San Gemini MG K Vis) a. i.

5. Jannik Steimle (német, Vorarlberg Santic) a. i.

6. Pawel Bernas (lengyel, CCC Sprandi Polkowice) a. i.

23. Dina Márton (Pannon Cycling Team) a. i.

27. Valter Attila (Pannon Cycling Team) 12 mp h.

32. Karl Ádám (magyar válogatott) 57 mp h.



Az összetettben:

1. (sárga mezben) Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec)

A gyorsasági pontversenyben:

1. (zöld mezben) Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec)

A hegyi pontversenyben:

1. (piros mezben) Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice)

A legjobb magyar versenyző:

1. (fehér mezben) Dina Márton (Pannon Cycling Team)