Egy nap, amikor Felcsúton nem a futball, hanem a bringa volt a fontos

A Tour de Hongrie még elég messze van a nagy testvér Tour de France-tól, de a magyar körre is egyre többen kíváncsiak. Ez még az olasz menőket is meglepte. A csütörtökön strandról startoló mezőnyt borlovagok is megéljenezték.

A Tour de Hongrie tavalyhoz képest eggyel magasabb szintre lépett, amit akkor is észre lehet venni, ha nem böngésszük végig a nevezési listát. A bringások kvázi boxutcájában álló csapatkísérő autóiból több van, és nagyobbak is. A már Giro d'Italiát is megjárt CCC rikító narancssárga flottáját lehetetlen nem észrevenni, de a még a harmadik ligás Pannon Cycling is kitett magáért, külön catering részleggel készült. De ami félreérthetetlenül jelzi, hogy növekszik a verseny, az a szakaszt végigkísérő helikopterkelepelés. Aki nézett már Tour de France-t tévében, annak mesés háttérzajt jelentenek a közvetítő helikopterek. A miért egyszerű, a Eurosportra is készülő adás, komolyabb felszereltséget is igényel.

Itthon a kerékpársport nem a legnépszerűbb sportág, egyszerűbb, ha a versenyt viszik a nézők közelébe. A velencei korzó a 30 fokos hőségben tömve van strandolóktól, máris biztosítva van néhány száz fürdőruhás szurkoló. A mezőny kilenc kilométerig lazázhat, Agárdtól indul az éles rajt, és rögtön belendülnek a bringások, az első óra alatt 47 kilométert tettek meg.

A bringának és a futballnak nincs sok köze egymáshoz, de Felcsúton azért kap egy tiszteletkört a PAFC stadionja, néhány csapatnyi játékos szurkol is kint. A kanyarok, és a stadion mellől induló rövid kaptató nem is egyszerű, a részhajrához szétszakadva érkezik a mezőny. Ezután élénkül meg igazán a verseny, többen is akcióznak.

A 190 kilométer hosszú szakasz nem egyszerű, a Vértesben nincsenek nagy magasságok, de azért a dombokat nem lehet egy lendületből lenyomni még negyven körüli tempóval sem. A pálya turista szempontból látványos, hűvös erdők, kopár dombok és klassz szőlőhegyek között kanyarog az út. Aztán jönnek a meglepetések, láttam már pár magyar bringaversenyt, Tour de Hongrie-t is, de kevés olyan város van, ahol úgy is tömegek mennének ki, hogy nem látják a befutót. Móron sorfal között seper át a mezőny, a helyi borlovagok – természetesen tele pohárral – üdvözlik a bringásokat. Oroszlány is kitesz magáért, az egyik körfogalom közepét egy fúvószenekar foglalja el, a részhajránál is rengetegen vannak, spinning bringán is tekernek helyben szurkolók. Azt meg sose fejtjük meg, hogy mit akart az a nő, aki a város szélén a hátán fekve a levegőbe biciklizett. Remélhetőleg felvette a helikopter.

A szakaszgyőzelmet a holland Adne van Engelen (Bike Aid), az olasz Michele Gazzara és Antonio Di Sante (mindkettő San Gemini MG K Vis) szökésből próbálta megszerezni, bő hetven kilométert tekertek a mezőny előtt, háromperces előnyük is volt, de az erős csapatok sprintre készültek, a sárga trikós Belletti klubja is dolgozott, összetettben Van Engelen és Gazzara is veszélyes volt rá.

22 Galéria: Tour de Hongrie 2018 Fotó: Tdh.hu

A prokontinentális klubok mellett a magyaroknak nem sok esélye van, de Pelikán János (Bike Aid) azért többször is próbálkozott szökéssel, még a céltól néhány kilométerre is bevállalta a gyilkos tempót. Ő sem mehetett el, mezőnyhajrában dőlt el a szakasz, a szerdán is dobogós Matteo Moschatti szerezte meg az első helyet, övé a legjobb sprinternek járó zöld trikó is.

„A szakasz első fele, úgy 90 kilométer nagyon nehéz volt, sokat mentünk fel-le. A csapatom az utolsó körben nagyon jól dolgozott, és az utolsó 500 méteren is jók voltak. Egy CCC-s bringás támadott, de sikerült megfogni. Nem tudom, hogy sikerülhet-e megőrizni a zöld trikót, Belletti is nagyon erős, de most kiélvezem ezt a győzelmet. Ez egy egész jó verseny, nemcsak abban a városban vannak sokan, ahol a cél van, hanem a többi település is tele volt emberrel, ez nagyon jó nekünk. A táj is nagyon szép, őszintén szólva, nem vártam, hogy ilyen jó lesz ez a verseny." – mondta a szakaszgyőztes Moschetti, aki idei kilencedik győzelmét szerezte meg.

Bár dobogót még nem szereztek a magyarok, az erős mezőnyben azt is értékelni kell, ha bírják az iramot a legjobbakkal. Szerdán Dina Márton, Valter Attila és Karl Ádám szerepelt nagyon jól, utóbbi pedig a csütörtöki szakaszon is elérte a legjobb magyar helyezést, Fehérváron a 18. lett a sprintben. Nem hinném, hogy korábban sokan hallották volna a nevét, ahogy Moschettiét sem, de mégis gyerekek állnak sorba az autogramjaikért. Ennyit jelent a befutó közelsége.

22 Galéria: Tour de Hongrie 2018 Fotó: Tdh.hu

"Tegnap Alsóörsnél kint állt a családom és a rokonaim, aztán a keszthelyi célban is vártak, a VIP-autóban pedig a testvérem utazott, ez volt a plusz motiváció. Mivel ott a környéken nyaraltunk, be is jártam a pálya nagy részét. A mai szakaszra nem készültem így, de sprintre számítottam. Egy hullámvölgyön vagyok túl, az U23-as Giro d'Italia után szedtem össze magam. Holnap megpróbálok még egy top 10-et, a hegyen nem tudom, mi lesz, de az utolsó szakasz megint fekszik nekem." – mondta a magyar válogatott csapatában tekerő bringás.

Pénteken a végtelen Hortobágyhoz is jól megy majd a helikopterzaj, Ceglédről hajt majd Hajdúszoboszlóra a mezőny, amit egy legenda, Alberto Contador rajtoltat majd el.

EREDMÉNYEK

2. szakasz, Velence–Székesfehérvár (190 km):

1. Matteo Moschetti (olasz, Polartec-Kometa) 4:14:07

2. Antonio Viviani (olasz, San Gemini MG K Vis) azonos idővel

3. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec) a. i.

4. Joeri Stallaert (belga, Vorarlberg Santic) a. i.

5. Jannik Steimle (német, Vorarlberg Santic) a. i.

6. Frantisek Sisr (cseh, CCC Sprandi Polkowice) a. i.

7. Ahmed Amine Galdoune (marokkói, Kőbánya Cycling Team) a. i.

18. Karl Ádám (magyar válogatott) 57 mp h.



Az összetettben:

1. (sárga mezben) Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli Sidermec) 7:54:44

2. Matteo Moschetti (olasz, Polartec-Kometa) 6 mp h.

3. Charles Planet (francia, Team Novo Nordisk) 13 mp h.

4. Maximilian Kuen (osztrák, MyBike Stevens) 15 mp h.

5. Gian Friesecke (svájci, Vorarlberg Santic) 16 mp h.

6. Patrick Schelling (svájci, Vorarlberg Santic) 17 mp h.

15. Dina Márton (Pannon Cycling Team) 45 mp h.

30. Valter Attila (Pannon Cycling Team) 1:28 p h.

34. Karl Ádám (magyar válogatott) 2:04 p h.

A gyorsasági pontversenyben:

1. (zöld mezben) Matteo Moschetti (olasz, Polartec-Kometa)

A hegyi pontversenyben:

1. (piros mezben) Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice)

A legjobb magyar versenyző:

1. (fehér mezben) Dina Márton (Pannon Cycling Team)