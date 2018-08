Százötven kilométeres szökéssel dőlt el a Tour de Hongrie 206 km-es szakasza

Andrij Bratascsuk nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát , amelyen Manuel Belletti megtartotta a sárga trikót.

A ceglédi rajtnál nagy tömeg várta a versenyzőket. Ehhez hozzájárult, hogy a Polartec-Kometa csapatának tulajdonosával, az egyaránt két-két Tour de France- és Giro d'Italia-, valamint három Vuelta a Espana-diadallal a sportág egyik legnagyobbjának számító Alberto Contadorral készíthettek közös fotókat a szurkolók.

A TdH idei leghosszabb szakaszának, a Hajdúszoboszlóig vezető 206 sík kilométernek 28 fokban és erős napsütésben vágott neki a 124 versenyző, akikre három gyorsasági részhajrá várt, ebből egy rögtön Cegléden.

A mezőny sokáig egyben haladt, majd a második, jászberényi részhajrá után három szökevény ellépett. A táv felére a Pannon Cycling Team versenyzőjét, Dina Dánielt magában foglaló trió - amelyben az ukrán Andrij Bratascsuk és a szlovák Martin Mahdar tekert még - kilencperces előyny hozott össze, a nem túl alakított ki a lassú tempóban haladó mezőnnyel szemben.

Fotó: Tdh.hu

A fokozatosan olvadó különbség miatt az utolsó kilométeren Bratascsuk elszakadt társaitól, akiket fél kilométerrel a cél előtt befogtak, ám az ukránt nem érték utol: előnyéből 25 métert megőrizve megnyerte a szakaszt a berobogó mezőny előtt. Másodikként a sárga trikós Manuel Belletti ért be - az időjóváírásnak köszönhetően hat másodperccel növelte előnyét -, míg a harmadik a Kőbánya Cycling Team marokkói kerekese, Ahmed Amine Galdoune lett.

Csütörtök után pénteken is Karl Ádám lett a legjobb magyar, a nyolcadik helyen futott be a 45,59 kilométer/órás átlagsebességű szakaszon. Összetettben Dina Márton továbbra is a legjobb magyar.

Szombaton 182 kilométert teker a mezőny Karcag és Miskolc között, majd vasárnap a Kazincbarcika környéki 128 kilométerrel zárul a 865 kilométer össztávú Tour de Hongrie.

2019 őszére kész lehet a kőbányai velodrom Jövőre készülhet el Magyarország első fedett kerékpáros pályája, írja a Bringasport.hu. Kőbányán egyelőre nem fix csarnok épül, hanem mobilpálya, amit duplafalú sátorral fednek be. Az építmény is adott esetbe át is mozgatható majd. Az is látszik, hogy az üzemeltetési költségek nagy részét a fűtés díja teszi majd ki. A beruházás költsége az előzetes számítások szerint bruttó 583 millió forint lesz.

Eredmények:

3. szakasz, Cegléd-Hajdúszoboszló, 206 km:

1. Andrij Bratascsuk (ukrán, Team Novak) 4:31:04 óra

2. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) 2 másodperc hátrány

3. Ahmed Amine Galdoune (marokkói, Kőbánya Cycling Team) azonos idővel

...8. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.



Az összetett élcsoportja:

1. Belletti 12:25:44 óra

2. Matteo Moschetti (olasz, Polartec-Kometa) 12 másodperc hátrány

3. Charles Planet (francia, Novo Nordisk) 21 mp h.

Paolo Toto (olasz, Sangemini) 21 mp h.

...17. Dina Márton (Pannon Cycling Team) 1:00 perc hátrány