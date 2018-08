Meghalt az acélvázak egyik legnagyobb mestere

Egyre többet lehet hallani kerékpárba épített rejtett motoros doppingról. Az egyik ilyen technológia kitalálója egy volt magyar versenyző, Varjas István, aki mesélt nekünk a trükkökről. Ki is próbáltuk.

Hatvankét éves korában meghalt az egyik legnevesebb olasz kerékpárváz-építő, Dario Pegoretti, aki többek között olyan versenyzőknek épített bicikliket, mint az ötszörös Tour de France-győztes Miguel Indurain, vagy a sprinter Mario Cipollini.

A mai kerékpársport már a karbontechnológiáról szól, de néhány évtizede még acélcsőből kellett kihozni a lehető legjobbat és legkönnyebbet. Pegoretti az utóbbiban volt úttörő, az 1980-as években másoktól eltérően ő nem muffolt vázakat épített, hanem TIG-hegesztéssel illesztette össze a hőkezelt acélcsöveket. Hogy kihagyta a csatlakoztató elemeket, a muffokat, jóval könnyebbek lettek a gépei.

Pegoretti 1975-ben kezdett el vázakat készíteni, a veronai Luigino Milaninál tanulta ki a mesterséget. A később Pegoretti apósává is váló Milani ismert vázépítő volt, sok proficsapat nála készítette el a kerékpárjait. Az üzletet az 1990-es évek elejétől Pegoretti vitte tovább, a TIG-hegesztéses vázakra koncentráltak, majd később alumíniummal is dolgoztak.

A könnyű és merev kerékpárok miatt keresett lett a legjobbak között is Pegoretti. Készített bringákat többek között Marco Pantainak, Miguel Indurainnak, Stephen Roche-nak, Claudio Chiapuccinak, Mario Cipollininek és Andrea Tafinak is.

A kétezres években az alumínium és karbon bringák térhódítása miatt az acélvázak kora leáldozott, de Pegoretti kitartott kedvenc anyaga mellett. Caldonazzói műhelyében – ahol egyébként Merényi Dániel is dolgozott – évente négyszáz bringát épített, amerikai importra, vagy egyedi megrendelésre. Ismert modellljei a Responsorium, a Day is Done, a Big Leg Emma, a Mxxxxxo, Duende, a Luigino és Love #3 voltak.