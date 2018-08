Szurkoló lakókocsijába ugrott be vécézni a Vuelta-bringás

A Vuelta a Espana második szakaszát Alejandro Valverde (Movistar) nyerte, a második helyen befutó Michal Kwiatkowsk (Sky) pedig átvette a vezetést összetettben. Lars Boom pedig egy lakókocsis kitérővel tette emlékezetessé az etapot.

A Sky legjobbjai, a címvédő Chris Froome és az idei Tour de France-győztes Geraint Thomas nélkül érkezett Spanyolországba, de így is megpróbálják dominálni a versenyt. A szombati időfutam után az általában segítőként dolgozó Michal Kwiatkowski a második helyen állt, csak hat másodpercet kapott Rohann Dennistől (BMC). Kivitelezhetőnek tűnt, hogy megszerezzék neki a piros trikót.

A 163,5 kilométeres szakaszon a kisebb-nagyobb dombok és az emelkedős befutó lehetővé is tette, hogy változtassanak az összetettben. A Sky a nagy tempójával a végén le is szakított jó néhány bringást, Dennis elég korán lemaradt, de a sérülésből visszatérő Vincenzo Nibali (Bahrain) és a világbajnok Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) is elég sokat kapott.

A hajrához közeledve Laurens De Plus (Quick-Step) lépett meg, de nem bírta ki a célig, a 38 éves kora ellenére még mindig nagyon robbanékony Valverde is indított a meredekebb részen, és el is vitte a győzelmet. Kwiatkowski tapadt rá, de nem volt esélye a spanyol ellen. A lengyel azonban így is átvette összetettben a vezetést, 14 másodperccel áll a második Valverde előtt. A harmadik Wilco Keldermann (Sunweb) 25 másodperces hátránnyal.

Apretón de Lars Boom pic.twitter.com/mYJDKVnIaS — jose luis (@selubraza84) 2018. augusztus 26.

Az etap legviccesebb jelenetét Lars Boom (Lotto-JumboNL) hozta, a holland sajtó szerint dumoulinezett egyet. A bringás nem zavartatta magát, szakasz közben megállt, és bement az egyik szurkoló lakókocsijába, ahol aztán a vécét használta. A figyelmes szurkolók még öltözködni is segítettek a mezébe belegabalyodó versenyzőnek. A jelenetről mindenkinek Tom Dumoulin jutott eszébe, aki két évvel ezelőtt a Tour de France-on lépett be egy mikrobuszba elvégezni a dolgát.