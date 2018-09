Az idei Riczu Imre Emlékversenyen a paralimpiáért is harcolnak a magyar parakerékpárosok, akik már az idén megszerezhetik a tokiói kvótát.

Törökbálinton már az ötödik éve tartják meg a magyar válogatott egykori kerékpárszerelőjének, Riczu Imre emlékének ajánlott versenyt, ahol eddig is minden korosztálynak rendeztek amatőr illetve igazolt futamokat, de most tovább bővült és erősödött program.

Fotó: Vanik Zoltán

Szeptember 9-én UCI C1-es besorolású, parakerékpáros futamot is rendeznek, ahol világranglista-pontokat is lehet gyűjteni. Ezek a pontok már a tokiói paralimpiai szempontjából is nagyon fontosak, jó szerepléssel már idén kvótát szerezhetnek magyar bringások is.

A mezőny erős lesz, mert többek között elindul a C4-es kategória világbajnoka, az olasz Michele Pittacolo is.

Szeptember 8-án Etyeken kezdődik a versenyhétvége, a parakerékpárosok Európa-kupájában rendeznek időfutamot.