Tour de France-menőket vert a hegyen Valter Attila

Valter Attila a harmadik helyet szerezte meg a Szlovák Körverseny első szakaszán, a Tour de France pöttyös trikósával, Julian Alaphilippe-pel azonos idővel ért célba. Sok Tour-menőt is leelőzött a Pannon Cycling kerékpárosa.

Régen volt már olyan nagy eredménye a magyar országúti bringásoknak, mint amilyet Valter ért el a szlovák kör első etapján. Bár nem tartozik a legnagyobb versenyek közé (olyan kategóriájú mint az idei Tour de Hongrie volt), a Szlovák Körversenyre elég erős mezőny jött össze. Például az idei szezont uraló, 63 profi győzelemnél járó Quick Step is a legjobbjait nevezte, de rajtuk kívül is találni jó néhány olyan bringást, aki már több háromhetes körversenyen vagy tavaszi klasszikuson is versenyzett. Itt volt a világbajnok Peter Sagan öccse, Juraj is.

A Poprád és Strbske Pleso közötti 169,9 kilométeres etapon hét kemény emelkedőt is megmászott a mezőny, Valter itt is tudta tartani a lépést a legjobbakkal. Az utolsó meredeken is a négyfős élcsoportban maradt, végül Alaphilippe és Tim Bermans (belga válogatott) mögött finiselt.

Valter az összetettben is a harmadik, 15 másodperc a hátránya Alaphilippe mögött, de övé a legjobb 25 év alattinak járó fehér trikó. A magyar bringás elég nagy neveket előzött meg, olyanok voltak mögötte mint az idei Liege-Baston-Liege győztese, Bob Jungels, vagy a Flandriai körversenyt megnyerő Niki Terpstra.

Fotó: Pannon Cycling/Facebook

„Nehéz jó szavakat találni a mai szakasz után. Mondhatni egy hibátlan napunk volt, Dani (Dina Dáiniel) szökésben, a csapat mindent megtett értem és Marciért (Dina Márton). Sok erőt tudtam spórolni az égész szakaszon, nagyon jól éreztem magam a hegyeken. Sikerült jó helyről kezdeni az utolsó helyet és folyamatosan a spiccen tekerni. Hihetetlen érzés volt ilyen nagy emberekkel menni a hegyen, megelőzni őket pedig mesébeillő volt számomra. Rengetegen írtak a szakasz után, innen is köszönöm mindenkinek, nagyon sok erőt ad! A harmadik helyen kezdjük a holnapi napot, valamint a fehér trikóval, mindent megteszünk, hogy ez az eredmény hasonlóan szép legyen a végén is!" – írta a csapat Facebookján Valter.