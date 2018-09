295 km/h-val tekert a világ leggyorsabb biciklise

Az amerikai Denise Mueller-Korenek megdöntötte a kerékpározás sebességi világrekordját. A hétvégén 295 kilométer per órával száguldott a bonneville-i sós síkságon.

Mueller-Korenek már eddig is rekorder volt: 2016-ban 235,5 kilométer per órás sebességgel ő lett minden idők leggyorsabb női kerékpárosa. A most 40-es éveiben járó nő a saját csúcsát akarta megdönteni, de a legjobb férfi eredményt, a Fred Rompelberg által 1995-ben felállított 268,8 km/h-t is túlszárnyalta.

A bringás sebességi rekordokat nem hagyományos kerékpárokkal, hanem külön erre a célra épített, dupla áttételes gépekkel érik el. Mueller-Kroenek egy pedálfordulattal körülbelül 40 métert halad. Az is jelentős könnyítés, hogy autók szélárnyékában, illetve vákuumában tekernek.

A korábbi kerékpárbajnoknőt nagyjából 160 km/h-s tempóig egy ezer lóerős dragsterrel vontatták, majd innen hajtott saját erőből folyamatosan az autó mögött maradva. Így érte el a a 183,9 mérföld per órás (296 km/h) tempót. Ez nagyjából olyan sebesség, amivel a Boeing 747-esek felszállni szoktak.

A kísérlet után azt nyilatkozta, hogy nem számított rá, hogy ilyen gyors lesz, 175 mérföld per órát tippelt magának.