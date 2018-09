Hiába a kínzó hegy, 50-es tempóval nyert a világbajnok

Az innsbrucki országúti kerékpáros világbajnokság időfutamának nagy favoritja volt Rohan Dennis, így győzelme nem meglepetés, de az már igen, hogy több mint egy perccel verte a címvédő Tom Dumoulint az 52,8 kilométeren.

Innsbruckban elég szokatlan pályát jelöltek ki, 30 kilométer után egy kemény, öt kilométer hosszú hegymenet következett. Az átlagosan 7, de helyenként 14 százalékos meredekségű szakaszon az igazi specialisták nem feltétlenül tudtak érvényesülni, de a jó hegymászóknak sem volt egyszerű kitalálni a jó irambeosztást és ritmust.

A verseny előtt mindenki a holland Tom Dumoulin és az ausztrál Dennis párharcát várta. Dumoulin egész évben nagy formában versenyzett, a Tour de France-on és a Giro d'Italián is nyert időfutamot, a mezőnyversenyt is alárendelte a vb-n a címvédés miatt. Dennis is jó eredményekkel érkezett, hét időfutamot nyert idén, a két hete befejeződött Vuelta a Espanán is megnyerte mindkettőt.

A korai rajtolók közül először a dán Martin Toft Madsen ment olyan időt, amire figyelni kellett. A hegyi szakaszt elég jól teljesítő bringás sokáig az élen is állt, de végül a tizedik helyig csúszott vissza, több mint három percet kapott a győztestől.

A négyszeres világbajnok Tony Martin elég bátran kezdett, úgy tűnt, meglepetést okozhat, de már a könnyű résznek számító első 16,6 kilométeren kapott Dennistől. Hozzá hasonló időt hajtott az Európa-bajnok Victor Campenaerts is. Az utolsóként rajtoló Dumoulin az első időmérőnél kilenc másodperces hátrányban volt, de ez még kezelhetőnek tűnt, a holland általában jól tud menni egyenletes tempót az emelkedőkön.

Dennis aztán éppen ott verte meg a hollandot, ahol az erős szokott lenni, 35 kilométernél már 1 kilométerrel vezetett az ausztrál. Erre az előnyre még a lejtős részen rá is tudott pakolni, 1 perc 21 másodperccel győzött, nagyjából egy kilométert vert a címvédőre.

Rohan Dennis teker az innsbrucki kerékpáros világbajnokság egyéni időfutamán

Dumoulinnek aztán a második helyért is nagyot kellett küzdenie, Campenaerts nagyot ment az utolsó szakaszon, Dumoulin csak néhány tizeddel fért be elé. A holland idén szinte mindenhol második volt, a Giro d'Italiát és a Tour de France-ot is másodikként fejezte be, és pár nappal korában a vb-n is ezüstöt szerzett a csapat időfutamban.

Dennis a nehéz pályán majdnem ötvenes átlagot (49,96 km/h) hajtott, de megdöbbentőbb ennél, hogy a közelében sem volt senki, a negyedik Michal Kwiatkowski már 2:05-öt kapott tőle, a legjobb tízbe pedig még három percnél nagyobb hátránnyal is be lehetett férni.