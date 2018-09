Reggel elájult, délután világbajnok lett

Annemiek van Vleuten kedden megvédte címét időfutamban az innsbrucki országúti kerékpáros világbajnokságon, pedig a holland reggel elég rossz állapotba került, el is ájult.

Van Vleuten egy reggel elvégzett doppingvizsgálaton ájult el azután, hogy a vért vevő orvos nem találta el elsőre a vénáját, írja a Cyclingweekly a holland NOS-ra hivatkozva.

„Nem kezdődött valami jól a nap. Szerencsére az ellenőrzés reggel nyolckor volt, és volt elég idő rá, hogy kitisztuljon a fejem" – mondta a kerékpáros.

Van Vleuten 48 kilométer per órás átlagot hajtva, közel félperces előnnyel nyerte a 27,7 kilométeres időfutamot két honfitársa előtt.

„Úgy kezdtem, mint egy rakéta, de a végére teljesen meghaltam. Nem sokszor van olyan, hogy valaki kétszer nyer időfutamot. Ez is nyomást helyezett rám, igaz, tavaly is éreztem ilyet. Ezen az időfutamon a felfelék voltak nehezek, és az, hogy a lejtőn nem pihenhettél, ott is nyomni kellett. A lábaid azért sikítottak a lejtőn, hogy hagyd abba a pedálozást, de menni kellett, ha nem akartál időt veszíteni" – mondta a világbajnok, aki duplázásra készül, szombaton a mezőnyversenyben is szeretne nyerni.