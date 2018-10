Kannabiszból és Armstrong-fejpénzből indít bringacsapatot Landis

A Tour de France-ot jó nagy adag mesterséges tesztoszteronnal megnyerő Floyd Landis visszatért a kerékpársportba. A Lance Armstrong ügyében kiszivárogtatóként működő egykori kerékpáros az ezért kapott pénzből, illetve kannabiszos vállalkozásából szponzorál egy csapatot.

Floyd Landis egykor Armstrong csapattársa volt, de a Tour de France-ot már a Phonakban nyerte meg 2006-ban. Nem sokáig örülhetett a címének, mert a doppingvizsgálatok kimutatták, hogy szintetikus szteroidot használt. Mindenhol fellebbezett, ahol csak lehetséges volt, de végül elbukott, megfosztották címétől.

Később elismerte, hogy doppingolt, majd 2010-ben Armstrongot is megvádolta doppingolással. A hétszeres Tour-győztes ellen aztán 100 millió dolláros per is indult, amelyben Landis volt az egyik informátor. Mindezért pénzt is kapott, a hírek szerint 750 ezer dollárt.

Landis ebből a pénzből akar visszaadni valamennyit a kerékpárnak, egy kanadai bejegyzésű csapatot vesz át, a kontinentális Silber Teamet fogja támogatni.

A szponzorációhoz a kannabisz tartalmú készítményeket (géleket, tinktúrákat, fehérjeporokat) gyártó cégéből származó bevételeket is felhasználja.

„Konfliktusos a kapcsolatom a bringasporttal, ezt mindenki tudja, de még mindig szeretem. Emlékszem, milyen volt gyerekként egy hazai csapatban versenyezni. Életem talán legjobb évei voltak" – nyilatkozta a Wall Street Journalnak.