Ullrich kijött a detoxról, küzd a démonjaival

Ha más doppinggal megbukók megtarthatták Tour-győzelmeiket, akkor az amerikai bringásnak is járna.

A droggal és alkohollal küzdő német bringás verekedése után került be egy szakklinikára.

Az egykori Tour de France-győztes Jan Ullrich egyhetes detoxikálás után tért haza Miamiból Németországba. Az egykori kerékpáros nyílt levélben írt az újrakezdésről és a második esélyről a Bildben.

Ullrich elég sokszor került balhéba pályafutása után, többször érték ittas vezetésen, drogot is kimutattak nála, augusztusban pedig azért vitték el a rendőrök, mert megvert egy prostituáltat. Akkor sem volt tiszta.

Az exbringás ezután került be egy németországi magánklinikára, ahol még egykori riválisa, Lance Armstrong is meglátogatta. Már ő is ajánlgatott amerikai rehabilitációs intézetet Ullrichnak, de végül nem azt választotta, hanem Miamiban kapott egyhetes detoxikáló kezelést. Levelében arról írt, hogy sokat tanult a detoxikációs fázisban, már tudja, miért lett beteg, de az okokat egyelőre nem árulja el.

„Méregtelenítéssel tettem le az új életem alapjait, ha úgy tetszik, teljesítettem az első etapot a személyes Tour de France-omon" – írta.

Jan Ullrich 2015. júliusában a weinfeldeni bíróságon

Ullrich most hathetes európai kezelésen vesz részt, majd visszatér az Egyesült Államokba is egy rövidebb rehabilitációs időszakra, de előtte annyi időt akar tölteni négy gyerekével, amennyit csak lehet.

A régi és egyben új Jan leszek, aki mindent meg fog tenni azért, hogy legyőzze a démonjait, és visszatérjen a fénybe új energiával és életkedvvel.

Az exklasszis másokat is arra bátorít, hogy betegségükről nyíltan beszéljenek, a többieketől pedig megértést kér.

Az számít, hogy ha valaki el is bukik, akkor is készen áll arra, hogy felkeljen és harcoljon a második esélyért az életben. Én megpróbálom, és nem fogok rejtegetni semmit

- írta határozottan a 97-es Tour nyertese.