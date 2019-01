A 90 éves bringás, aki megbukott a doppingteszten és elvették a címét

Figyelmeztetésben részesített az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) egy 90 éves kerékpárost, miután pozitív lett egy júliusi verseny után leadott tesztje – írja a BBC.

A férfi vizeletében július 11-én találtak epitrenbolont, ami a tiltott trenbolon nevű szer egyik metabolitja, rögtön azután, hogy világrekordot állított fel a 90 és 94 év közötti férfiak sprintkategóriájában. A férfi a versenyt megelőző napon még negatív tesztet produkált, és a vizsgálat során kiderült, hogy nagy valószínűséggel a verseny előtti este fogyasztott húsból került a tiltott szer a szervezetébe.

Emellett ugyanakkor az is kiderült a laboratóriumban, hogy ugyan a férfi által fogyasztott étrendkiegészítők egyikénél sem volt feltüntetve a szintén tiltott klomifén, az egyik mégis tartalmazta a szert.

A férfit egyébként végül megfosztották a címétől, és így a rekordjától is, mert a pozitív mintát a verseny alatt adta, emellett pedig figyelmeztetésben is részesült, amit a USADA honlapja szerint el is fogadott.