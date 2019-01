Megivott öt liter vizet, mégis négy kilót fogyott a hőségben

Az ausztráliai hőség a kerékpárosokat is megviseli, a Tour Down Under egyik versenyzője, Carl Fredrik Hagen azt állítja, hogy az első szakaszon, négy kilót fogyott a meleg miatt.

A profi kerékpáros World Tour-szezon hagyományosan Ausztráliában indul, az egyhetes Tour Down Underen a legjobb bringások közül is sokan részt vesznek, itt kezdik felépíteni formájukat. A verseny egyik nehézsége, hogy szinte mindig meleg, 30 fok feletti hőmérséklet van, amit akkor sem könnyű elviselni, ha előtte melegégövi edzőtáborban voltak a versenyzők.

A hétfői nyitószakaszon a Lotto-Soudal bringása, Hagen is megszenvedett.

„Betegesen meleg volt, amikor vasárnapi tempóban visszagurultam a 16 kilométerre lévő hotelhez, 160 volt a pulzusom. A verseny közben körülbelül tíz kulacs folyadékot ittam meg (ez öt liter lehet), de mégis lement rólam négy kiló. Ez túl soknak tűnik, de még így is lett volna kapacitásom, csak a gyomorfájdalmak miatt nem tudtam inni. Ez nagy kihívás" – nyilatkozta Hagen a Tv2.no-nak.

Carl Fredrik Hagen csapattársai a Tour Down Under hőségszakasza után, balra Caleb Ewan

A hírek szerint 40 fokos meleg is volt az első szakaszon, ami egyáltalán nem volt extrém hosszú, csak 129 kilométeres, 3 óra 20 percet töltöttek a nyeregben a bringások. Hagennek csapattársát, Caleb Ewant segítette, sokat tekert a mezőny elején.

Egy korábbi kerékpáros, Chris Anker Sörensen szerint nem normális, ami Hagennel történt. Azt mondta, már az is veszélyes, hogy ha valaki testsúlyának két százalékát veszíti el izzadással, de Hagennél körülbelül ötszázalékos lehetett ez az érték.

A Tour Down Under hétfői szakaszát egyébként Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) nyerte, míg a keddi etapon Patrick Bevan (CCC) volt a leggyorsabb. A melegtől való félelem miatt ezt a szakaszt már előzetesen lerövidítették körülbelül 30 kilométerrel, így csak 122,1 kilométert tekertek a bringások.

Az összetettben is Bevan áll az élen, öt másodperccel előzi Vivianit, kilenccel Caleb Ewant (Lotto).