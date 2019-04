Alaphillipe fogvicsorgatva nyert a kíméletlen emelkedőn

A Milánó–San Remón végre újra volt magyar bringás is. Alaphilippe átverte a világbajnokokat.

A francia Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) megvédte címét a Fleche Wallone kerékpárversenyen, újra ő bírta legjobban a kegyetlen kaptatót, a Mur de Huy-t.

Az országúti kerékpár ezen a héten az úgynevezett ardenneki klasszikusokról szól. Múlt vasárnap az Amstel Gold Race-en mentek az egynapos menők, szerdán a Fleche Wallone-on tekertek, hétvégén pedig a Liege-Bastonge-Liege következik. A három versenyben közös, hogy tele vannak rövid, meredek emelkedőkkel és szűk utakkal.

A Belgiumban rendezett Fleche Wallone-on az 1,3 kilométeres Mur de Huy a rettegett emelkedő, amit a 195 kilométeres verseny közben háromszor is meg kell mászni, a legvégén ezen a kaptatón is van a befutó.

Az emelkedő 9,3%-os átlagmeredékségű, de van olyan kanyar is benne, ami a 26%-ot is eléri. A versenyzők szerint nem elég nagyon erősnek lenni, meg kell tanulni, hogy hol van az pont, ahol úgy tud robbantani egy kerékpáros, hogy nem merevedik el benne a végére.

A Mur de Huy egyik specialistája a jelenlegi világbajnok Alejandro Valverde, aki egymás után négyszer tudta megnyerni a Fleche Wallone-t. Tavaly éppen Alaphilippe szakította meg a sorozatát.

Julian Alaphilippe és Jakob Fuglsang hajrázik a Fleche Wallone-on

A hajrát nagyjából két tucat bringás kezdte meg az élcsoportban. Ott hajtott többek között Valverde, a korábbi világbajnok Michal Kwiatkowski (Sky), az elég jól sprintelő Michael Matthews (Sunweb), és olyan hegyi menők, mint Romain Bardet (AG2R), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) vagy Jakob Fuglsang (Astana).

Az utóbbi nyitotta meg a hajrát az emelkedő kicsit ellaposodó részén, és csak Alaphilippe tudta átvenni a ritmusát. A két bringás már szinte összenőtt. A Strade Bianche-on is ők mentek az első helyért szökésből, majd az Amstel Gold Race-en is a győzelemért hajtottak, míg nem a nagy taktikázásban elszúrták a versenyüket. A Huy-on Alaphilippe odatette magát, nagy erőfeszítéssel utolérte a dánt, majd lekerülte. Fuglsang az utolsó méterekig küzdött, de kikapott egy kerékpárnyival. A harmadik helyen Diego Ulissi futott be.