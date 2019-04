Miért vannak rákattanva a bringások a Haribóra?

A kerékpárversenyek visszatérő képsora, hogy a célba érkezés után szinte azonnal gumicukrot kezdenek el zabálni a versenyzők. Láthattuk ezt a szeptemberben véget ért Vuelta a Espana egyik hegyi szakasza végén Rafal Majkától, míg korábban Peter Sagan is rögtön rámarkolt egy zacskó Haribóra. De nemcsak ők, egy csomó másik bringás is függő.

Vicces, hogy néha milyen kis dolgok segítenek eljutni a célvonalig. Például szombaton tudtam, hogy ha elérek a célig, akkor kaphatok egy kis csomag Haribo-cukrot. Ez volt az egyik dolog, ami átfutott az agyamon

– nyilatkozta Chris Froome a tavalyi Vueltán, amit aztán meg is nyert.

Hogy Froome nemcsak egyszeri gumicukor-fogyasztó volt, arról a Giro d'Italia után nyilvánosságra hozott étkezési terve is árulkodott, verseny közben és előtt nem, de utána, a regeneráció miatt Haribót is evett a Sky klasszisa.

A leglátványosabb példát Sagan hozta, aki a tavalyi Kuurne–Brüsszel–Kuurne-verseny után úgy vetette rá magát a gumicukorra, mint Hakapeszi Maki szokta volt a mogyorós csokira. A világbajnok bringás marokszámra tömte az arcába a gumimacikat, miután befutott.

Az odáig világos, hogy a bringások gyorsan fel akarják tölteni magukat energiával és szénhidráttal, de az elsőre furcsa, hogy ezt az ezerféle, gondosan megszerkesztett táplálék-kiegészítők helyett egy bárhol kapható édességgel teszik meg.

A Bycycling.com-nak nyilatkozó táplálkozástudományi szakértő, Stacy Smith állítja, ezek a gumicukrok azért hasznosak, mert úgy emelik meg gyorsan a vércukorszintet, hogy közben nem okoznak emésztési problémákat.

Sok sportoló a regeneráció javítása miatt elsősorban fehérjéket vesz magához, de ez nem mindig lehet indokolt. „A regeneráció, legalábbis az állóképességi sportolóknál, inkább a feltöltésről és nem az újraépítésről szól. A kerékpározás nem okoz annyi izomvesztést, ha adaptálódtál hozzá. Ezkenek a srácoknak az elsődleges üzemanyaguk a szénhidrát, a zsír és egy kevés fehérje” – mondta a Cyclingtipsnek a fiziológus Allen Lim, aki több csapattal is dolgozott már együtt Tour de France-okon is.

Kusztor Péter, a My Bike Stevens versenyzője is ezt vallja:

A legfontosabb a Haribónál, hogy tiszta cukor az egész, ezért a lehető leggyorsabban vissza lehet pótolni az elvesztett energiát, ami elengedhetetlen a megmérettetés utáni pár percben. Ezek mellett zselatin van benne, ami jót tesz az ízületeknek. És nem utolsó sorban valami más ízt kapsz, nem a szokásos verseny közben elfogyasztott szeletek, zselék ízvilága köszön vissza. Verseny után szoktam én is enni, és arra is volt már példa, hogy verseny közben ettem.

A bringások kólával is szokták vércukorszintjüket emelni, de erre jó a gumicukor is, egy kis zacskó nagyjából egy doboz kólával egyenértékű. Lim szerint a Haribo azért előnyös, mert több típusú cukor van benne, glükóz és fruktóz is fel tud szívódni belőle. Az egyszerre két szálon futó transzfer pedig gyorsabb feltöltődést hoz. Persze az sem mindegy, honnan származik a Haribo, az amerikai gyártásúakban szinte csak fruktóz van, szemben az európaival, ami mindkét cukorfélét tartalmazza.

Van olyan kerékpáredző, aki szerint a gumimacik nem játszhatnak igazi szerepet a regenerációban, de arra jók, hogy a kötelező körök (interjúk, díjátadók, satöbbi) végéig átvészelje vele a sportoló, aztán jöhet a rendes táplálkozás.

Azt nem tudni pontosan, hogy mikor kezdtek el gumicukrot is enni a bringások, de az biztos, hogy több évtizedes hagyománya van. Ebben persze az is közrejátszhatott, hogy a Haribo több kerékpárverseny támogatója, például a Tour de France-on is mindig ott van, szórja a népnek a cukrot, de egy időben a verseny is viselte a nevét: az 1994 és 2006 között rendezett Classic Haribo győztese ráadásul annyi kiló gumicukrot vihetett haza, amennyit ő maga nyomott a mérlegen.

A gumicukrot profik és amatőrök is fogyasztják, van, aki szerint azért jó, mert nem kell rá inni, mint az energiazselékre, és nagy sebességnél is el lehet szopogatni. A legbizarrabb felhasználó valószínűleg a németek egyik legjobb sprintere, André Greipel, aki elárulta, van, hogy teába keveri a gumimacikat.

