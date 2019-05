A Zsebrakéta nyerte a Giro d'Italia leghosszabb szakaszát

A szombaton rajtoló Giro d'Italia legnagyobb esélyese a sportágat váltó Primoz Roglic. A címvédő Froome és a világbajnok is hiányzik az olasz körről, ami az utolsó pillanatig kiélezett lehet.

Szombaton a Giro d'Italia idei leghosszabb szakaszát rendezték, a nyolcadik napon 239 kilométert tekert a mezőny, amelyből a favoritok már a vasárnapi időfutamra próbáltak meg pihenni. A szakasz mezőnyhajrában dőlt el, Caleb Ewané lett a szakasz, míg Valerio Conti megőrizte a rózsaszín trikót.

Caleb Ewan ünnepel a célban

A Tortoreto Lido és Pesaro közötti etap eleje nem volt nehéz, 140 kilométert egy kisebb emelkedőtől eltekintve síkon tekertek a versenyzők. A szakasz második harmada már dombosabb volt, de mezőnyhajrára lehetett még így is számítani. A célhoz közel lévő technikás lejtmenettől viszont sokan tartottak, miután eső is esett, a kerékpárosok próbálták meggyőzni a zsűrit, hogy a lejtő előtt neutralizálják a szakaszt. Erre azonban nem került sor.

A szakasz elején a már idén is többször próbálkozó Marco Frapporti (Androni-Giacottoli) és Davide Cima (Nippo Vini-Fantini) szökött, de nem engedte őket túl távolra a mezőny, a sprintre készülő FDJ és a Bora-hansgrohe vezetésével kontrollálták az akciót, 200 kilométer után Cimát megfogták, de Frapporti még küzdött egyedül 8-9 kilométert. Az utolsó 30-ra már összeállt a mezőny, de az utolsó kategorizált emelkedő után még egy támadás jött, a hegyi pontversenyben vezető Ciccone a hajrá után Vervaekével és Bidard-ral tempózott el, 47 másodperces előnyt hoztak össze rövid idő alatt.

Messzebb nem hagyták elmenni őket, és hat kilométerre a céltól vége is lett akciójuknak. A mezőny elején a sprinterek csapatai, és a favorit Primoz Roglicot védő Jumbo-Visma hajtott, már csak azért is, hogy a jó lejtőzőnek számító Vincenzo Nibalinak eszébe se jusson próbálkozni.

A hajrára végül együtt érkezett a boly, a már két szakaszt nyerő Pascal Ackermann kapta a legjobb felvezetést a sprintre, de a hátulról érkező Caleb Ewan lekerülte őt, meg is nyerte ezzel a szakaszt, és Elia Viviani is befért a német elé. A Zsebrakétának is nevezett, elég furcsa stílusban hajtó Ewannek ez volt a második szakaszgyőzelem a Girón, először 2017-ben tudott elvinni etapot.

Az összetettben továbbra is Valerio Conti vezet, a vasárnapi időfutamon rendesen átrendeződhet az élmezőny.

Eredmények:

8. szakasz, Tortoreto Lido-Pesaro, 239 km:

1. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto-Soudal) 5:34:31 óra

2. Elia Viviani (olasz, Deceuninck-Quick Step) azonos idővel

3. Pascal Ackermann (német, Bora-Hansgrohe) a. i.



Az összetett élcsoportja:

1. Valerio Conti (olasz, UAE Team Emirates) 35:13:06 óra

2. José Joaquí­n Rojas (spanyol, Movistar Team ) 1:32 perc hátrány

3. Giovanni Carboni (olasz, Bardiani-CSF) 1:41 p h.