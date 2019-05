Ki nem hisz az evolúcióban? Új combizmot növesztettem

A korábban pályán és országúton is versenyző Greg Henderson bizarr fotót posztolt combizomsérüléséről. Az új-zélandi bringás is tudni szeretné, hogy mi az a duzzanat a combján. (Nem is ajánljuk a tovább görgetést annak, aki nem bírja az ilyet.)

A 42 éves Henderson a profi karrierjét már 2017-ben lezárta, de azért még bringázik, és az Egyesült Államok válogatottja mellett dolgozik. Henderson januárban sérült meg, hogy hogyan arról nem írt, aminek következtében egyre nagyobb fájdalmai lettek a combizmában. Négy hét után nem bírta tovább, és elment az egyik adelaide-i kórházba. Ott felvágták a lábát, és félliternyi gennyes folyadékot szívtak le a combjából.

A kezelés után összevarrták a sebet, de Henderson problémái nem múltak el. Egy furcsa púp alakult ki a combján, amiről egy fotót aztán meg is osztott. „Alapjában véve elég új. Ki az, aki nem hisz az evolúcióban? Én egy új négyfejű combizmot növesztettem" – írta Instagramján. Ugyanakkor arra is felszólítja a követőit, hogy mondják már meg neki, hogy mi történik vele.