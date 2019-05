Roglic a szakadó esőben is odavágott az időfutamon

Tour of California: Cavendish is szenvedett a magashegyi etapon. Kusztor Péter jó idővel ért be.

A szlovén Primoz Roglic nyerte a Giro d'Italia 34,8 kilométeres időfutamát a kilencedik szakaszán. A Jumbo-Visma kerékpárosa összetettben a második helyre jött fel, de elég sok előnyt szerzett igazi riválisaival szemben. Valerio Conti megőrizte a rózsaszín trikót.

Az időfutam előtt az első szakaszt is megnyerő Primoz Roglicot nevezte meg favoritként, de az igazi kérdés az volt, hogy a szlovén kerékpáros milyen előnyt tud kiharcolni a többi összetett menővel, Simon Yatesszel, Vincenzo Nibalival vagy Richard Carapazzal szemben.

A 34,8 kilométeres pálya hasonlított az első etaphoz: az első 22 kilométer szinte sík, mérsékelten emelkedő szakasz, míg a befejező rész hegymenet volt.

Az első nagy időt az egyórás kerékpározás világcsúcstartója, Victor Campenaerts hajtotta 52:03-mal úgy, hogy kényszerűségből még kerékpárt is cserélt az emelkedőn. A körülményes cserével jó néhány másodpercet el is vesztett, nehezen lendült be újra a meredeken.

A nagy nevek a mezőny végén indultak, de nem volt könnyű dolguk, az időjárás elég változékony lett, sokan áztató esőben tekertek, a csúszós utakon kockázatos volt a kanyarvétel.

Az már az első ellenőrző pontnál nyilvánvalóvá vált, hogy Roglic bombaformában van, 11,7 kilométernél Nibalira 17, Yatesre 27 másodpercet vert. A következő pontnál, 22,2-nél Roglic tovább növelte előnyét, 38 és 48 másodpercre nőtt, de Nibali ekkor Yates előtt állt. A szlovén a szakaszgyőzelemre ekkor nem gondolhatott, Campenaerts 51 másodperces előnnyel bírt a második pontnál.

A többi top 10-re pályázó versenyző közül Bauke Mollema (Trek Segafredo) hajtott jó időt, 52:52-vel ért be a San Marinó-i célba, de Richard Carapaz (Movistar) 53:48 és Bob Jungels (Deceuninck Quick Step) 53:02 is jól teljesített. Az Astana hegyi menője, Miguel Angel López viszont sokat kapott, állítólag defektje is volt, majdnem 56 percet volt kint a pályán.

Primoz Roglic hajt a Giro d'Italia 9. szakaszán

Yates az emelkedőn nem tudta tartani a ritmust, látványosan szenvedett és visszaesett, több mint két percet kapott Nibalitól is. Roglic ritmusa viszont nem tört meg, felfelé is kiváló tempóban haladt. Sikerült is ledolgoznia a hátrányát Campanaerts-cel szemben, és még 11 másodpercet rá is vert a belgára. Roglic is így már két szakaszgyőzelemnél jár a Girón, de még fontosabb számára, hogy nagy ellenfeleinek több mint egy percet adott.

A rózsaszín trikót még nem vette vissza, azt Valerio Conti (UAE) megőrizte, még két napig valószínűleg meg tudja védeni. Az igazi hegyi szakaszokon erre már nem sok esélye lesz.

Eredmények:

9. szakasz

1. Primoz Roglic (szlovén, Team Jumbo-Visma) 51:52

2. Victor Campenaerts (belga, Lotto Soudal) 52:03

3. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) 52:52

4. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) 52:57

5. Tanel Kangert (észt, EF Education First) 53:02

6. Chad Haga (amerikai, Team Sunweb)53:06

7. Bob Jungels (luxemburgi, Deceuninck-QuickStep) 53:08

8. Hugh John Carthy (brit, EF Education First) 53:22

9. Pello Bilbao (spanyol, Astana) 53:35

10. Mattia Cattaneo (olasz,Androni Giocattoli-Sidermec) 53:44

Összetett:

1. Valerio Conti (olasz, UAE Team Emirates) 36:08:32

2. Primoz Roglic (szlovén, Team Jumbo-Visma) +1:50

3. Nans Peters (francia, AG2R La Mondiale +2:21

4. Jose Joaquin Rojas (spanyol, Movistar Team) +2:33

5. Fausto Masnada (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) +2:36

6. Andrey Amador (Costa Rica-i, Movistar Team) +2:39

7. Amaro Antunes (portugál, CCC Team) 0:03:05

8. Valentin Madouas (francia, Groupama-FDJ) +3:27

9. Giovanni Carboni (olasz, Bardiani CSF +3:30

10. Pello Bilbao (spanyol, Astana) +3:32