Száguld a Girón az ausztrál Zsebrakéta

Az ausztrál zsebrakéta, Caleb Ewan (Lotto-Soudal) nyerte a Giro d'Italia 11. szakaszát, ami az utolsó előtti lehetőség volt a sprintereknek a győzelemre. Ewannek ez volt a második győzelme a versenyen. A következő napok már a hegyekről fognak szólni, csak a 18. szakaszon lehet esély az újabb mezőnyhajrára.

A Carpi és Novi Ligure közti 221 kilométer nagyon hasonló volt a 10. szakaszhoz, a végig sík terepen egyetlen kategorizált emelkedő sem volt. Az előző napon, a cél előtti súlyos bukásba belekeveredő Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) nem tudta folytatni a versenyt.

Az első szökés már az első métereken kialakult, három olasz versenyző, Damiano Cima (Nippo Vini Fantini), Marco Frapporti (Androni Giocattoli) és Mirco Maestri (Bardiani-CSF) húzott el. A mezőny spórolósra fogta a tempót, így a szökevények előnye gyorsan öt perc fölé nőtt. Ez nem is volt meglepő egy nappal az első hegyesebb szakasz előtt.

A 148. kilométernél lévő részhajránál az előző napi győztes, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) megelőzte a nagyot bukó Pascal Ackermannt (Bora-Hansgrohe), és egy ponttal átvette a vezetést a sprinterek versenyében.

A szökevényeket végül 24 kilométerre a céltól érték utol. A szakasz végén most sikerült elkerülni a bukást. Ackermann nagyon hosszú hajrát nyitott, de az ereje a cél előtt elfogyott, Caleb Ewan és Arnaud Démara is lehajrázta, a célvonalon is ebben a sorrendben jöttek át. A szakasz után Démare a ciklámen színű trikót átvette Ackermanntól.

Az összetett állása nem változott, az első helyen Valerio Conti (UAE-Team) áll, akinek 1:50 másodperc az előnye Primoz Rogliccal (Team Jumbo-Visma) szemben. A harmadik a fehér trikót is viselő Nans Peters (AG2R La Mondiale), neki 2:21 másodperc a lemaradása. Csütörtökön a legnagyobb olasz kerékpárosra, Fausto Coppira emlékezik a Giro a Cuneo és Pinerolo közötti szakasszal.

Eredmények:

11 . szakasz

1. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto-Soudal) 5:17:26

2. Arnaud Démare (francia, Groupama-FDJ)

3. Pascal Ackermann (német, Bora-Hansgrohe)

Összetett:

1. Valerio Conti (olasz, UAE Team Emirates) 45:02:05

2. Primoz Roglic (szlovén, Team Jumbo-Visma) +1:50

3. Nans Peters (francia, AG2R La Mondiale +2:21