Négyméteres hófalat kell áttörni a Giro d'Italia legmagasabb hegyén

Az időjárási viszonyok miatt a Giro d'Italia szervezői arra kényszerülhetnek, hogy kihagyják az idei kiírás legmagasabb hegyét, a 2618 méteres Passo di Gaviát. Az Alpok hágóját a közelmúlt havazásai és lavinái helyenként négyméteres hóréteggel fedték be, nem biztos, hogy felviszik a 16. szakaszt erre a hegyre.

Az idei Giro d'Italiának a 16. a királyszakasza, a Lovere és Ponte di Legno közötti 226 kilométeren két ikonikus hegyet, a Gaviát, az idei verseny legmagasabb hegyét, és a rendkívül meredek, 1854 méteres Mortirolót is betették a hegyi etapba. Könnyen lehet, hogy módosítani kell a havazás miatt az útvonalon.

Eddig nem volt igazán jó az időjárás az idei olasz körön, szinte mindennap esett az eső, elég hűvös időben tekert a mezőny. A szervezők sem bánnák, ha valami fordulat állna be.

„Keményen dolgozunk azon, hogy az utat megtisztítsuk a hótorlasztól. Sokat dolgoznak rajta. Ha javul az időjárás, akkor biztosan tiszta lesz az út. Az egyetlen elem, amit nem tudunk uralni, az az időjárás" – mondta Ennio Donati a rajtváros polgármestere.

Arra már többször volt példa, hogy törölték a Gaviát, például 2013-ban, vagy hófalak között mászta meg a hegyet a mezőny, ilyen volt például a 2014-es kiírás, de 1965-ben is elég durva viszonyok voltak, akkor le is kellett szállni a bringáról, hogy áttörhessék a hótorlaszt.

„A dolgok mai állása szerint 60 százalék esélyünk van rá, hogy fel lehet menni a Gaviára. Ha az időjárás kedvező maradt, biztosan változatlan marad a szakasz. Egyébként, van egy alternatív utunk, de abban sincs benne kétszer a Mortirolo" – nyilatkozta Mauro Vegni főszervező.

A régió egyik promótere, Gigi Negri egy kicsit borúsabb képet festett a Gazetta dello Sportnak. Azt mondta, hogy a frissen hullott 20 centiméteres hó is hátráltatja a munkálatokat, helyenként 12 méteres torlaszok is kialakultak. Negri úgy becsülte, hogy csütörtökre áttörnek minden akadályt, járhatóvá válnak az utak, és utána már könnyebben letakarítják akkor is, ha még érkezne havazás a jövő keddi szakaszig.

(Borítókép: Passo di Gavia, a 97. Tour of Italy-n 2014. május 27-én. Fotó: Tim de Waele / Getty Images Hungary)