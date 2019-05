Már a nagy hegyek előtt bevadult a Giro d'Italia

A Giro d'Italia 12. szakaszát Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe) nyerte, aki egy ötfős szökevénycsoportból hajrázott a legjobban. A mezőny darabokra szakadt egy nagy szökés és a támadások miatt, a rózsaszín trikót Jan Polanc (UAE Team Emirates) vette át Valerio Contitól. A favorit Primoz Roglichoz képest Mikel Landának (Movistar) és Miguel Angel Lópeznek (Astana) sikerült faragnia a hátrányán.

Cesare Benedetti ünnepli szakaszgyőzelmét a Giro d'Italián

A Giro d'Italiának a fele már lement, de az igazi verseny csak csütörtökön kezdődött, egymás után jönnek a kemény hegyi szakaszok, ahol már egyik rózsaszín trikóra pályázó bringás sem pályázhat, míg másoknak egyszerűen a túlélés lehet a tét.

A 12. szakasz még csak olyan kóstoló volt, a Cuneo és Pinerolo közötti 158 kilométeren hullámzott a terep, de egy nagyobb hegy, az 1248 méter magas Montoso azért próbatételt jelentett. A hegyre viszonylag meredek (átlagosan 9,4%) emelkedő vezetett fel, és a lejtmenet is sem volt egyszerű.

Az elég hamar eldőlt, hogy csütörtökön két verseny fut párhuzamosan. A szakasz elején egy nagy, 24 fős szökevénycsoport alakult ki, szinte minden csapat képviseltette magát benne, és meredeken nőtt az előnye. Több mint 13 percre mentek el a szökevények, és nem igazán üldözték őket, így az elmenésben lévők játszhatták le egymás között a szakaszgyőzelmet. Közülük összetettben Jan Polanc (UAE) állt legjobban, aki csak 5 perc 24 másodpercre volt a rózsaszín trikós Valerio Contitól. Ő nem is nagyon erőltette az üldözést, hiszen Polanc a csapattársa, aki még a következő hegyi szakaszokon is képes lehet megtartani a trikót.

A 12. etapot a 100 éve született klasszisnak, Fausto Coppinak is dedikálták, aki ráadásul 1949-ben pont itt vitt végig, egy heroikus, 192 kilométeres szökést.

A Montoso a szökevénycsoportot is szétszedte, Polanccal már csak Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Eddie Dunbar (Ineos), Eros Capecchi (Deceuninck-Quick Step) és Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) tartott.

Gianluigi Brambilla vezeti a sort Jan Polanc előtt a Montoso emelkedőjén

A meredeken a nagyok harca is megkezdődött, az Astana jól előkészítette a támadását, Hirt szivárgott el a főmezőnytől, majd nem sokkal később a legjobb hegyi menőjük Miguel Angel López váltott ritmust. Utána ugrott Mikel Landa (Movistar) is. Mindkettejüknek 6 perc fölött volt a hátránya, így rá is kényszerültek a korai támadásra. Jól összedolgoztak, sikerült is eltávolodniuk a Roglic–Nibali-csoporttól. Mindketten kaptak egy-egy segítőtársat is, a korábbi szökésből Sutterlin és Boaro maradt vissza csapatkapitányának fogni a szelet és tempót menni. A lejtmenet után igazi üldözőverseny kezdődött.

Az első helyért az utolsó kisebb emelkedőn indult meg a harc, Brambilla és Capecchi volt kedvező pozícióban, de a célegyenesben már öten voltak együtt, és Benedettinek volt a legjobb a hajrája. A 31 éves olasz bringásnak ez volt élete első profi győzelme. Polanc 25 másodperces hátránnyal, hatodikként gurult át a célon, de így is simán átvette a rózsaszín trikót, mert a favoritok csoportja 8 percet kapott. Polanc így 4 perc 7 másodperccel vezet Primoz Roglic előtt.

Landa és López támadása fél percet hozott nekik, de még így is több mint négypercnyire vannak Roglictól.

A következő napokban jönnek az igazi hegyi szakaszok, kétezer méter feletti csúcsokkal,

Eredmények:

12. szakasz, Cuneo–Pinerolo 158 km

1. Cesare Benedetti (olasz, Bora-Hansgrohe) 3:41:49

2. Damiano Caruso (olasz, Bahrain-Merida)

3. Edward Dunbar (ír, Team Ineos)

4. Gianluca Brambilla (olasz, Trek-Segafredo) + 2 mp.

5. Eros Capecchi (olasz, Deceuninck-QuickStep) + 6 mp.

6. Jan Polanc (szlovénia, UAE Team Emirates)+ 25 mp

Összetett:

1. Jan Polanc (szlovén, UAE Team Emirates) 48:49:40

2. Primoz Roglic (szlovén, Team Jumbo-Visma) +4:07

3. Valerio Conti (olasz, UAE Team Emirates) +4:51

4. Eros Capecchi (olasz, Deceuninck-QuickStep) +5:02

5. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) +5:51

6. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) +6:02

7. Rafal Majka (lengyel, Bora-Hansgrohe) +7:00

8. Richard Carapaz (ecuadori, Movistar Team) +7:23

9. Andrey Amador (Costa Rica-i. Movistar Team) +7:30

10. Hugh John Carthy (brit, EF Education First) +7:33