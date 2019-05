Már az első kétezres hegy csúcsra járatta az izgalmakat a Giro d'Italián

Itt nem tilos, sőt kötelező a kerékpárba épített motor. A magyarok a legkönnyebbek is.

Az idei Giro d'Italia,első, 2200 méter feletti hegyi befutójátt az orosz Ilnur Zakarin (Katyusha) nyerte. Zakarin győzelmével visszajött az esélyesek közé. A rózsaszín trikós Jan Polanc (UAE-Team Emirates) értékes perceket veszttett, de az első helyét még megőrizte. A legnagyobb esélyes Roglic jól tartotta tartotta magát a hegyeken, de több riválisa is közelebb került hozzá, egyre szorosabbá kezd válni a Giro. A nap vesztese Miguel Angel López (Astana), akit a technika a legrosszabbkor hagyott cserben.

Ilnur Zakarin ünnepli szakaszgyőzelmét a Giro d'Italián

A csütörtöki ízelítő után pénteken, a 13. szakaszon végre elérkezett az első valódi hegyi szakasz. A Pineroloból induló, 196 kilométer hosszú szakasz két első és egy második kategóriás emelkedőt is tartalmazott, a befutó pedig 2247 méter magasan, Ceresole Reale településen volt. Az erre a szakaszra jutó 5187 méternyi szintkülönbség a harmadik legtöbb az idei Giro útvonalában.

Az első szökés 18 kilométernél alakult ki, Luis Mas (Movistar), Krists Neiland (Israel Cycling Academy) és Dario Cataldo (Astana) lépett el a mezőnytől, ami már előrevetítette, hogy az Astana az előző napihoz hasonló taktikával készül. A mezőny az első kisebb, de még nem kategorizált emelkedőnél több részre szakadt. A szökevényekhez csatlakozott Bauke Mollema (Trek-Segafredo) és Ilnur Zakarin (Katyusha) is az összetett győzelemre még esélyesek közül.

Az első, átlagban 6,8 százalékos meredekségű Colle del Lys hegyre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ért fel elősként, amivel visszavette a kék trikót csapattársától, Gianluca Brambillától. A lejtmenetben a szökésben résztvevő Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) bukott, ami után nem tudta folytatni a versenyt.

A 22 csapatból már csak Hétnek teljes a létszáma.

A szökevénycsoportba minden, az összetett verseny szempontjából érdekelt csapat adott legalább egy versenyzőt, ami komoly taktikai csatát ígért a két hátralévő emelkedőn. Az előnyük a második hegy lábánál két perc perc körül volt. A rózsaszín trikós Jan Polanc (UAE-Team Emirates) átmenetileg leszakadt Roglicéktól, de a lejtmenetben vissza tudott zárkózni a főmezőnyhöz.

A Pian del Lupo hegy tetején megint Giulio Ciccone gurult át elsőként, így már 90 ponttal vezette a hegyi összetett versenyt. A nap utolsó emelkedőjén egy ötfős csoport lépett meg a szökevényektől, akik a főmezőnytől, de néhány kilométer után Mollema, Zakarin és Formolo (Bora-Hansgrohe) váltott vezetéssel utolérte őket, így 16 kilométerre a céltól ismét egy bolyban tekertek a szökevények, az előnyük két perc felett volt.

A főcsoportból Mikel Landa (Movistar) támadott elsőként, akihez csapattársai, Amador és Carretero is visszamaradt a szökésből. A ritmusváltástól a rózsaszíntrikós Polanc és Simon Yates (Mitchelton-Scott) is leszakadt. Miguel Angel Lópeznek, az Astana kapitányának a legroszabb pillanatban esett le a lánca, amivel legalább félpercet elvesztegetett. Öt kilométerre a céltól hárman, Mollema, Zakarin és Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) haladt, mögöttük pedig Landa közelített. Zakarin előbb Mollemát majd Nievét is lerázta magáról, és megnyerte a szakaszt. Nieve második lett, a harmadik helyet pedig Landa szerezte meg, több mint egy percet faragott hátrányán összetettben.

Roglic és Nibali tart a cél felé

Az esélyesek csoportjában csak Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Richard Carapaz (Movistar) és Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) maradt Roglic mellett. Majka és Carapaz támadására nem reagált Roglic, csak Nibalira figyelt. A célig Roglic és Nibali is megpróbálta leszakítani a másikat, de végül azonos idővel értek be. Roglicnak a 13. szakasz után viszont még több ellenfélre kell figyelnie, Zakarin 31, Mollema pedig 41 másodpecre közelítette meg. Sűrű az élmezőny a negyedik és a nyolcadik között is csak két perc a különbség.

Szombaton a 14. szakasszal folytatódik a Giro. A Saint-Vincent és Courmayeur közötti 131 kilométer lesz a verseny egyik királyszakasza, a versenyzőkre öt hegy is várni fog, a befutó a Mont Blanc olaszországi lábánál lesz.

Eredmények:

13. szakasz

1. Ilnur Zakarin (orosz, Katyusha) 5:34:40

2. Mikel Nieve (spanyol, Mitchelton-Scott) + 35 mp.

3. Mikel Landa (spanyol, Movistar) + 1:20 mp.

4. Richard Carapaz (equadori, Movistar) + 1:38 mp.

5. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) + 1:45 mp.

6. Rafal Majka (lengyel, Bora-Hansgrohe) + 2:07 mp.

7. Primoz Roglic (szlovén, Team Jumbo-Visma) + 2:57 mp.

8. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) ,,

9. Pavel Sivakov (orosz, Team Ineos) + 3:34 mp.

10. Davide Formolo (olasz, Bora-Hansgrohe) + 3:50 mp.

Összetett:

1. Jan Polanc (szlovén, UAE Team Emirates) 54:28:59

2. Primoz Roglic (szlovén, Team Jumbo-Visma) + 2:25 mp.

3. Ilnur Zakarin (orosz, Katyusha) + 2:56 mp.

4. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) + 3:06 mp.

5. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) + 4:09 mp.

6. Richard Carapaz (equadori, Movistar) + 4:22 mp.

7. Rafal Majka (lengyel, Bora-Hansgrohe) + 4:28 mp.

8. Mikel Landa (spanyol, Movistar) + 5:08 mp.

9. Pavel Sivakov (orosz, Team Ineos) + 7:13 mp.

10. Miguel Angel López (kolumbiai, Astana) + 7:48 mp.