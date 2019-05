Magyar kerékpárost igazolt le Alberto Contador csapata

Olasz menők is rácsodálkoztak a Tour de Hongrie-ra. A felcsúti stadion trükkös sprintet is hozott.

Alberto Contador gyerekként Marco Pantani akart lenni, aztán nagyobb kerékpáros lett, mint az olasz. Élvezte a rizikós támadásokat. Most a csapata a magyar körön versenyez. Interjú.

Már magyar bringás is teker a mindhárom nagy háromhetes körversenyt megnyerő Alberto Contador csapatában, a Kometa Cycling Teamben. Dina Márton leigazolását a csapat sportigazgatója, a kétszeres Giro d'Italia-győztes Ivan Basso jelentette be sajtótájékoztatón, Budapesten.

A Kometa Cycling és a magyar bringasport kapcsolata még tavaly kezdődött, amikor a Tour de Hongrie-n részt vett a főként olasz és spanyol versenyzőkre építő csapat. A magyar körversenyen a sportigazgató Ivan Basso, majd a tulajdonosi körben lévő Alberto Contador is tiszteletét tette.

Aztán a szezon elején a Kometa Cycling edzőtáborában több fiatal magyar kerékpáros is részt vehetett, és már februárban bejelentette Ivan Basso, hogy két hazai bringást késznek látnak arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk.

„A szezon végén elkezdtünk dolgozni egy nagyon szép projekten, annak az eredménye lett ez a csapat. A Tour de Hongrie előtt is ígértem, hogy figyelni fogjuk a profi versenyzésre alkalmas magyar bringásokat, ez így is lett. Dér Zsolt (szövetségi kapitány) segített ebben a munkában. És ma nagyon boldog vagyok, bejelenthetem az első magyar versenyzőt, Dina Mártont, aki a csapathoz csatlakozhat. Néhány hét múlva készek vagyunk erős csapattal indulni a Tour de Hongrie-n, és a továbbiakban is figyeljük a magyar tehetségeket, még bővülhet a csapat" – mondta Ivan Basso.

„Hatalmas lehetőség ez számomra, nagy ugrás a karrieremben, hogy ilyen kerékpáros ikonok közé kerültem. Azon leszek, hogy minél többet fejlődjek" – mondta Dina Márton, aki februárban kereste meg a csapatot először.

A Kometa Cycling jelenleg a harmadik vonalban, úgynevezett kontinentális szinten versenyez, de valószínűleg a közeli jövőben kategóriát lépnek Bassóék, és akkor a legnagyobb, a World Tourba tartozó versenyeken is esélyük lesz elindulni. Ez persze nem jelenti azt automatikusan, hogy a magyar bringás is erre a szintre kerül.

A Contador és testvére által irányított csapat alapjait már 2013-ban lerakták, de 2018-ig csak utánpótlás korosztályú bringásaik voltak. Tavaly volt az első profi szezonja a klubnak, és tíz győzelemmel zárta az évet. A Kometa Contador utolsó klubjának, a Trek-Segafredónak a fiókcsapata, és a legjobbak, mint a tavalyi sikerek nagy részét hozó Matteo Moschetti, fel is kerülnek a World Tour-klubba. Moschetti idén már a Giro d'Italián indult, a tizedik szakasz után állt ki.

