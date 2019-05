Giro d'Italia: Thriller végén nyert a 170 km-t szökő olasz

A Giro d'Italia 19. szakasza utolsó kilométerei körömrágósak lettek, a főmezőny a sprinterekkel üldözött három szökevényt, aki közül az egyik, Damiano Cima egy fél kerékpárt megőrzött az előnyéből a célvonalon. Az összetettben nem történt lényeges változás, Richard Carapazé maradt a rózsaszín trikó. A ciklámen trikó viszont gazdát cserélt, már Pascal Ackermann viseli.

A kemény hegyi szakaszok után egy igazi sprinteretap jött a Girón, ahol a 222 kilométeres táv jó részén lejtőn tekerhettek a versenyzők. A szakasz az idei kiírásban az utolsó lehetőségük is volt a sprintereknek, hogy győzelmet szerezzenek, mert ezután két hegyi szakasz és zárásként egy időfutam jön még.

A sprinterek különversenyében Arnaud Démare (FDJ) vezetett 13 ponttal Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) előtt, közöttük is nagy harc ment. Démare ráadásul lépéselőnybe is került, mert a részhajránál gyorsabb volt a németnél, még több pont előnye lett.

A pontversenyben a legjobban szakaszgyőzelem fizetett, Ackermannak ez volt az igazi esélye, de a szakasz előtt ő is kicsit lemondóan nyilatkozott róla. A sprinter arról beszélt, hogy két top 10-es összetett menőjük van, és elsődlegesen őket kellett védenie a csapatnak, ráadásul öten buktak az előző héten, ezért sem akarták irányítani a mezőnyt.

Démare is arról beszélt, hogy nem fog az FDJ vezetni, azt tervelték ki, hogy elengednek egy szökevénycsoportot, és így már csak a rosszul fizető helyekért sprintelhetnek, így nem lesz esélye fordítani Ackermann-nak.

A végjáték aztán ellentmondott mindennek. A etap 50. kilométere után hárman szöktek meg, Nico Denz (AG2R La Mondiale), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) és Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini). A mezőny közeledett a szakasz végén hozzájuk, de nem fogyott látványosan az előnyük. Három kilométerre a céltól már úgy tűnt, hogy haza is érhetnek.

A főmezőny az utolsó két kilométeren kapcsolt rá igazán, és meredeken csökkenni kezdett a különbség, az FDJ diktálásával begyorsultak a sprintercsapatok. Egy kis hezitálás után ez a szökevényekben is tudatosult, így nem várhattak ki az utolsó méterekig, hamarabb kellett megindítaniuk a hajrát. Denz próbálkozott, de nem tudta megőrizni a lendületét, Cima lekerülte őt és Maestrit is. Társait hátba is csapta a mezőnyt, de ő kitartott a célvonalig, mögötte Ackermann robbant be, idegesen csapkodva a kormányt, majd Simone Consonni jött be harmadiknak. Démare csak nyolcadik lett, így 15 pontos előnyéből 13 pontos hátrány lett. Pénteken már Ackermann fogja viselni így a ciklámen trikót.

A rózsaszín trikós ugyanaz lesz, Richard Carapaz maradt az élen, a favoritok együtt érkeztek meg a mezőnnyel, maradtak köztük a különbségek.

A befutó után az FDJ csapatvezetője elmondta, nem érti, hogy miért változtattak a taktikán a kerékpárosai, mert az eredeti utasítás az volt, hogy a szökevényeket el kell engedni.

Eredmények:

18. szakasz, Valdaora-Santa Maria di Sala, 222 km:

1. Damiano Cima (olasz, Nippo-Vini Fantini) 4:56:04 óra

2. Pascal Ackermann (német, BORA-Hansgrohe) azonos idővel

3. Simone Consonni (olasz, UAE Team Emirates) a. i.



Az összetett élcsoportja:

1. Richard Carapaz (ecuadori, Movistar) 79:44:22 óra

2. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) 1:54 perc hátrány

3. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 2:16 p h.

4. Mikel Landa (spanyol, Movistar) 3:03 p h.



Pénteken a Treviso és San Martino di Castrozza közötti 151 kilométeres, hegyi befutóval záruló szakasz vár a mezőnyre, amely összesen 3578,8 kilométert tesz meg a vasárnapi, veronai befutóig.