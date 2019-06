Pofonokkal állt bosszút a bringás az őt fellökő nézőn

Miguel Ángel Lópezt akár ki is zárhatták volna a Giro d'Italiáról, mert néhány taslit lekevert egy nézőnek, de a zsűri is érthető emberi reakciónak ítélte kirohanását, hiszen a mellette futó néző éles helyzetben döntötte le kerékpárjáról.

A nagy kerékpáros versenyek elmaradhatatlan, de sokszor elég bosszantó velejárója, hogy az emelkedőkön a szurkolók a kerékpárosok mellett futva buzdítják kedvencüket. A nézők sorfala és az amúgy is szűk hegyi utak miatt legtöbbször csak útban vannak, így gyakran okoznak veszélyhelyzetet. A tavalyi Tour de France-on például Vincenzo Nibali is egy néző miatt törte csigolyáját.

A Giro huszadik szakaszán is voltak problémás helyzetek, Bauke Mollema is odacsapott egy útját álló szurkolónak, de López még látványosabban állt bosszút. A kolumbiai hegyimenőnek így is elég balszerencsés Girója volt műszaki problémák miatt, pont nem hiányzott neki, hogy fellökjék a záró emelkedőn. Az Astana bringása lekevert párat a földre kerülő szurkolónak, majd a végén a sapkáját is lecsapta.

Franchement j'espère que Lopez ne prendra pas de pénalités. Le comportement de certains sur les bords de route c'est scandaleux#Giro pic.twitter.com/GKzLkbPY0R — Penche de Poney (@manes0210) 2019. június 1.

„Ledöntött a földre. A bringások több tiszteletet érdemelnek. Sajnálom. Az a pillanat tele volt adrenalinnal, és ez történt. Ez nagyon veszélyes, és sokszor történik a Girón és a Touron. Megértem, hogy fűtik őket az érzelmek, de mi nagy erőfeszítéseket teszünk. Aztán ők idejönnek és fellöknek. Mi van akkor, ha eltöröd valamidet, és mehetsz haza" – mondta López.

Az Astana sportigazgatója, Giuseppe Martinelli szerint López még jobban megbüntethette volna az őt feldöntő szurkolót, mert megérdemelné. Martinelli úgy vélte, hogy a kerékpársport vége lett volna, ha Lópezt kizárják tettéért.

Nibali is felidézte az eset kapcsán tavalyi balesetét, ami miatt még mindig hátfájdalmai vannak. Tudja, hogy sok mindent megtesznek értük a Giro szervezői, de egy kicsivel több védelmet várna el tőlük, amit több kordonozással tudnának megoldani a hegyi szakaszokon.

A versenyben negyedik helyen álló Primoz Roglicot nem fellökték, hanem megtolták az emelkedőn, amiért 10 másodperces büntetést kapott. A sportigazgatója ezért is mondta, hogy az emberek szurkoljanak, legyenek lelkesek, de ne érjenek hozzá a bringásokhoz.

