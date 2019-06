A magyar bringások BL-e a Tour de Hongrie

A kétszeres Giro-győztes Ivan Basso jelentette be Dina Mártont a Kometa Cycling Teamnél.

Kedden rajtol el a negyvenedik magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie, amelyen minden eddiginél erősebb mezőny lesz. Néhány kerékpáros a hétvégén véget ért Giro d'Italiáról érkezik majd. Négy erős külföldi csapat játszhatja majd a főszerepet, de magyar bringások is pályázhatnak a sikerre.

A Tour de France mintáját követő Tour de Hongrie története 1925-ben kezdődött, de hányattatott sorsa volt a magyar körnek, többször fel kellett éleszteni a hagyományt. Legutoljára 2015-ben. Azóta viszont ugrásszerű a fejlődés, a nemzetközi szövetség versenynaptárában már 2.1-es minősítésű a verseny, nem sok kell ahhoz, hogy garantált legyen a világ legjobb kerékpárosainak részvétele, de így is elég erős a mezőny.

„Szinte hihetetlen, hogy négy év alatt ide jutottunk, rendkívül komoly verseny lett, amit tavaly már 195 országban lehetett tévén követni" – mondta Révész Máriusz a verseny sajtótájékoztatóján. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos megjegyezte, hogy az érdeklődés is növekszik, egyre több város, akar rajt- vagy célhelyszín lenni, rájöttek a települések, hogy ez nekik is mekkora lehetőség. „Mindenki érzi, hogy dimenziót váltott a Tour de Hongrie" – mondta Révész, aki szerint, ha nincs a magyar Tour, akkor a Giro d'Italia rajtját sem lett volna esélye megszerezni Magyarországnak. A kormánybiztos reméli, hogy sikerül megháromszorozni az eddigi Giro-indulók számát, tehát Bodrogi László után, jövőre három magyart látna ott az olasz kör rajtjánál.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, Princzinger Péter szerint nincs szégyenkezni valónk, magas szintű versenyt rendezünk, és a magyar versenyzőnknek is megadatik, hogy: „Hazai földön, nemzetközi szintű mezőnyben méressék meg magukat."

„Ha nem lenne Tour de Hongrie, az olyan lenne, mint a futball NB I., vagy Bajnokok Ligája nélkül, a zászlóshajója kell legyen a magyar kerékpársportnak" – mondta az MKSZ-elnök. Úgy tapasztalta, hogy az TdH sok szakmai és üzleti kaput is megnyitott előttük. „A sport világszínpadára is felkapaszkodtunk vele."

A Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly, számokkal próbálta meg érzékeltetni, mekkora feladat a verseny lebonyolítása. A 140 kerékpáros mellett 84 autó, 44 motor, 19 kisbusz, az eszközparkot szállító 60 teherautó és 4 lakókocsi mozog majd az útvonalon. A közvetítéshez ezen kívül szükség van két helikopterre és egy repülőgépre. A pályát majd 968 rendőr és 1085 polgárőrt biztosítja majd a verseny 316 segítőjével együtt.

A nagy Tourhoz hasonlóan a magyar körön is sárga trikót visel az összetett első helyén álló bringás, a piros trikó a hegyi pontversenyben vezetőnek, a zöld trikó a legjobb sprinternek jár. A fehér trikót mindig a legjobb magyar versenyző viseli.

„ Ha a szintrajzra ránézünk, akkor mondhatjuk, hogy az elmúlt sok-sok év legnehezebb Tour de Hongrie-ja lesz. Bizakodásra ad okot, hogy tavaly jól mentek a magyarok, de ez egy egészen más mezőny lesz" – mondta Szilasi László versenyigazgató. „Csak nézzük meg a Cofidist, Luis Angel Maté 13, José Herrad 10 Grand Tourt ment, ráadásul a mezőny főszponzora is ez a cég. A prokontinentális csapatoknak fontosak ezek az egyes kategóriájú versenyek, mert elég sok pontot tudnak szerezni. Az Androni Giocattoli címvédőként érkezik, a tavalyi sárga trikós Manuel Bellettinek kicsit nehéz lesz ez a pálya, de Marco Frapporti és Francesco Gavazzi bomba formában érkeznek majd a Giro d'Italiáról, repülni fog alattuk a bicikli. A Neri Sottoliból az egykori olasz bajnok Giovanni Visconti lehet nagyon erős."

A versenyigazgató a negyedik prokontinentális csapattól, az Israel Cycling Academytől nem vár kiemelkedő szereplést, de az Evopro Racingre szerinte oda kell figyelni. Szilasi a korábbi évekre visszanézve úgy látja, hogy bár a Kékestető a legnagyobb hegy, de az már csak a legjobbak között dönt, mire eljut addig a mezőny, az már eldől, hogy ki az négy-öt biciklis, akivel egyáltalán számolni kell. Szerinte azt kell megoldani a magyar versenyzőknek is, hogy benne legyenek abban a szökésben, ami meghatározza ezt a pár bringást.

Fotó: tdh.hu

A tavaly legjobb magyarként záró Valter Attila fizikai felkészülése rendben van a korábbi eredmények alapján, de Szilasi szerint nem lengyel csapatának, a CCC-nek kell irányítania a versenyt. „Senki sem verhetetlen, Valternek is minden adott a jó szerepléshez, de ha már a top 5-ben végez egy magyar, már akkor is azt mondhatjuk, hogy sikeres volt nekünk ez a Tour."

Az előző versenyen Dina Máron is jól ment a hegyeken, de ő nem lesz könnyű helyzetben, a nemrég Alberto Contador csapatához, a Kometa Cyclinghoz igazolt kerékpáros elmondta, hogy még nem is találkozott a csapattársaival. A TdH lesz az első közös versenye velük. Ilyen körülmények között nem valószínű, hogy őt tennék meg egyből kapitánnyá.

A Touron 19 csapat indul, közte a magyar válogatott. A korábban említett Dinán és Valteren kívül még Rózsa Balázs az, aki egy külföldi csapatban versenyez. Rózsa a luxemburgi Differdange-ban teker, ahol a 2017-es győztes Thom Till is ott lesz.

A versenyen lesz néhány újítás is, a mezőny előtt az egyik főszponzor kamionja halad majd, és a Tour de France-hoz hasonlóan szórja majd az ajándékokat. Az első Velence és Esztergom közötti szakaszon pedig az Alpe d'Huez legendás holland kanyarját próbálják megidézni, – ez az a hely, ahol ömlik a sör, dübörög a zene és őrültek a szurkolók – a BME Cycling Team a pilismaróti emelkedőn próbál meg hasonló hangulatot teremteni, néhány százan már jelentkeztek, de bárki csatlakozhat a bulihoz.

A nagyobb tömeghez az is hozzájárulhat, hogy a szervezők három amatőr futamot is kiírta AmaTour néven, a Pilisben, a Mátrában és a Bükkben is le lehet tekerni ingyen néhány kilométert a szakaszból. Részletek itt.

A Tour de Hongrie-t élőben az M4 Sport adja, de az utolsó két szakaszt az Eurosport is közvetíti.