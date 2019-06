A cseh bajnok 56 km/h-s átlaggal repesztett a Tour de Hongrie-n

A 40. Tour de Hongrie egy 4 kilométeres időfutammal rajtolt el Siófokon. A prológot a cseh Jan Bárta (Elkov-Author) nyerte. A legjobb magyar Dina Márton lett, 6,28 másodpercet kapva a 14. helyen áll.

A siófoki pályát a kétszeres Giro d'Italia-győztes Ivan Basso teljesítette először, de ő csak buliból, hiszen az olasz bringás a Kometa Cycling Team sportigazgatójaként van jelen a versenyen. Vele együtt tekert Kovács István olimpiai bajnok és világbajnok bokszoló is.

A versenyzők közül a Differdange-bringás Toni Franz rajtolt el először, 4 perc 43 másodperc lett az alapidő, amivel nem igazán volt versenyképes, gyorsan visszacsúszott, végül az első százba sem fért be vele.

A magyarok közül Valter Attila rajtolt el leghamarabb, a lengyel CCC csapatában tekerő bringás egész jó időt hajtott, 4:25-tel egy darabig az élen is állt. Végül a 21. helyig csúszott vissza. Két csapattársa, Piotr Brozyna és Michal Paluta is megelőzte, de a különbségek nem nagyok, a hegyeken Valtert támogathatják majd ők is.

11 Galéria: 40. Tour de Hongrie Fotó: Halmágyi Zsolt / Tdh.hu

A lett időfutambajnok Krists Neiland 4:17,54-es ideje sokáig érinthetetlennek tűnt, az Israel Cycling Academy versenyzőjét végül csak az utolsók között induló Jan Bárta tudta megverni minimális, 34 százados különbséggel. Az 56 km/h-s átlagot hajtó cseh versenyző is specialistának számít, ötször volt a szám országos bajnoka.

Az utolsó előtti induló Dina Márton volt, jó eredményre lehetett számítani tőle, elég jól kihajtotta magát, 6,28-as különbséggel a 14. helyre jött be, jól sikerült a bemutatkozása új csapatában, a Kometa Cyclingban. Az időfutam nagy küzdelmet ígér a magyarok különversenyében, a válogatottban versenyző, Vas Balázs a 16., Fetter Erik a 17. helyen ért célba, csak néhány tizedre vannak Dina Mártontól.

A címvédő Manuel Belletti a 11. helyen fejezte be a prológot, öt másodperc hátránya van, ami még kezelhetőnek tűnik az Androni Giocattoli versenyzőjének.

„Nem számítottam rá, hogy a legjobb magyarként zárom a prológot, fájt is egy kicsit a tekerés, de ez normális ilyenkor – értékelt Dina Márton az MTI kérdésére, majd rámutatott: tavaly is ő viselte a Tour de Hongrie első napjaiban a legjobb magyart illető fehér trikót, ám ahogy akkor, úgy most sem ez a végső célja. – A legfontosabb, hogy jó eredményt érjen el a csapat. Ami pedig engem illet, ha nyerni akarok, a fehér trikót is el kell vinnem.“

11 Galéria: 40. Tour de Hongrie Fotó: Tuba Zoltán / Tdh.hu

A Tour de Hongrie szerdán a Velence és Esztergom között kitűzött 194 kilométeres távon folytatódik, két hegyi hajrá is lesz a szakaszon, ami átírhatja az összetettet is.

Eredmények:

Prológ, egyéni időfutam, Siófok (4 km):

1. Jan Barta (cseh, Elkov-Author) 4:17.20

2. Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy) 4:17.54

3. Piotr Brozyna (lengyel, CCC Development Team) 4:19.29

4. August Jensen (norvég, Israel Cycling Academy) 4:19.46

5. Dusan Rajovics (szerb, Adria Mobil) 4:19.62

6. Antonio Puppio (olasz, Kometa Cycling Team) 4:20.36

11. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) 4:22.32

14. Dina Márton (magyar, Kometa Cycling Team) 4:23.48

16. Vas Balázs (magyar válogatott) 4:24.02

17. Fetter Erik (magyar, Pannon Cycling Team) 4:24.28

21. Valter Attila (magyar, CCC Development Team) 4:25.01

27. Lovassy Krisztián (magyar válogatott) 4:26.15



Összetett verseny: 1. (sárga mezben) Jan Barta (cseh, Elkov-Author)

A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Dina Márton (Kometa Cycling Team)

(Borítókép: Tuba Zoltán / Tdh.hu)