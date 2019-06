Contador: Minden adott, hogy biciklis nemzetté váljon Magyarország

A kétszeres Giro-győztes Ivan Basso jelentette be Dina Mártont a Kometa Cycling Teamnél.

Valter Attila a szezon legjobb magyar bringása, aki a hegyeken Tour de France-menőket is vert már. Menő profi csapat vitte el, most a Tour de Hongrie-n szeretne sárga trikós lenni.

A közel 100 éves magyar kerékpáros körverseny többször földbe állt. Eisenkrammer Károly versenyzőként kezdte, aztán beszállt a rendezésbe. Neki is kétszer kellett újrakezdenie. Nincs lelkiismeret-furdalása, hogy jórészt állami pénzből hozzák össze az eseményt.

Alberto Contador és Ivan Basso szinte már hazajár Magyarországra, a két Grand Tour-győztes kerékpáros az idei Tour de Hongrie-ra is eljött. Csapatukban már magyar bringás is teker. Basso néhány hete éppen Budapesten jelentette be, hogy a Kometa Cycling leigazolta Dina Mártont.

„Egyre sűrűbben vagyok itt, és nemcsak a Kometa csapata miatt, hanem már a Magyar Kerékpáros Szövetséggel is együttműködünk, a sportág fejlesztését is szeretnénk elősegíteni" – mondta Basso a Tour de Hongrie első szakaszának rajtja előtt tartott velencei sajtótájékoztatón.

A magyar körverseny főszervezője, Eisenkrammer Károly szerint azért fontos Contador és Basso jelenléte, mert jövőképet adhat a fiatal magyar tehetségeknek is, presztízs lehet bekerülni abba a csapatba bekerülni, ahol a két Grand Tour-győztes a szakmai tanácsadó. Néhány éve nem volt ilyen lehetősége még a magyar kerékpárosoknak.

Contador felidézte, hogy tavaly sikeresen szerepeltek, versenyzőjük, Moschetti szakaszt is nyert, és most is elég magas elvárásaik vannak. Basso megjegyezte, hogy a lehető legerősebb összeállításban érkeztek.

A prológon jól is szerepelt a Kometa Cycling, mind a hét bringásuk a legjobb húszba került. „A legjobban a csapat hozzáállása tetszik, top 20-ben volt mindenki, ez óriási eredmény, egyik szakaszra sem mondanám, hogy fontosabb a másiknál, minden egyes nap jobban akarok teljesíteni. Nincs más nap, csak a mai nap van. Óriási meglepetés volt, hogy ilyen jól indított Dina Márton, neki fontos, hogy hazai terepen van" – mondta a csapat sportigazgatója.

Dina Márton bemutatása után Basso azt mondta, hogy az az álma, hogy csapata egy magyar bringással ott legyen a Giro d'Italia rajtjánál.

Osztozom Ivannal ebben az álomban, dolgoztunk és dolgozunk is, hogy ez megvalósuljon. A legfontosabb, hogy a fiatalok élvezzék a kerékpározást, mert szerintem csak úgy nagy dolgokat elérni, ha amit csinálsz, az élvezed.

Contador szerint a Tour de Hongrie egy szép verseny, és látja, hogy a magyar kerékpársport fejlődésében is nagy szerepe van. „A főszponzorunk a Kométa, aminek a legnagyobb piaca itt van Magyarországon, természetes, hogy elindulunk itt, de megismerve az országot, már azt mondhatom, minden adott ahhoz, hogy nagy biciklis nemzetté váljon Magyarország. Érdemes ezen dolgozni."

Contador a profi kerékpárral már felhagyott, hobbiból még teker, néha még Bassóval együtt is, akivel folyamatosan ugratják egymást. A Kékesről azt mondta, szívesen feltekerne rá, sokat hallott a szakaszról, de addigra már nem lesz itt.