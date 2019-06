Hatórás műtétet végeztek a hatvannal kőfalnak csapódó sztár bringáson

A szombaton rajtoló Giro d'Italia legnagyobb esélyese a sportágat váltó Primoz Roglic. A címvédő Froome és a világbajnok is hiányzik az olasz körről, ami az utolsó pillanatig kiélezett lehet.

A BBC a kerékpáros csapatától számazó információkra hivatkozva arról számolt be csütörtökön, hogy sikeres volt Chris Froome hatórás műtétje, amit szerdai súlyos bukása után végeztek el az orvosok a világ jelenlegi legnevesebb profi bicikliversenyzőjén.

Szerdai balesete során Froome egy leejtőn haladva közel 60km/h sebességgel nekicsapódott egy kőfalnak. A baleset azért következett be, mert a brit versenyző az orrát fújva elengedte a kormányt, és eközben egy hirtelen széllökés eltérítette útjáról a biciklijét.

A Tour de France négyszeres bajnoka a jobb combcsontját, a csípőjét, a könyökét és több bordáját is eltörte a balesetben, valamint az eszméletét is elvesztette.

Froome már magához tért a műtétet követően, és csapata, a Team Ineos tájékoztatása szerint az orvosok nagyon elégedettek az állapotával.

Richard Usher, csapatorvos a sajtónak azt nyilatkozta, hogy a legfontosabb hír jelenleg az, hogy a műtét sikeres volt.

A hat órán át tartó operáció nagyon jól sikerült. Miután Chris reggel felébredt, az intenzív osztály orvosai, illetve a műtétet végző specialista is megvizsgálta, és mindannyian nagyon örültek az eddigi eredményeknek.

– mondta Usher, aki arról is tájékoztatta a sajtót, hogy a sportoló a következő napokat még biztosan a kórházban tölti, ahol továbbra is megfigyelik az állapotát. A csapatorvos ugyanakkor arról is beszámolt, hogy Froome már a rehabilitáció lehetséges útjairól beszélget az orvosaival, ami nagyon reménykeltő a jövőre nézve.

A műtétet vezető sebész, Remi Philippot az AFP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy Froome felépülése hosszú időt és hatalmas mentális erőt vesz majd igénybe, az pedig már most is kijelenthető, hogy legalább hat hónapig egészen biztosan nem versenyezhet, még a legjobb esetben sem. Ugyanakkor Philippot szerint nemcsak az a cél, hogy Froome visszaülhessen a nyeregbe, hanem hogy a sérüléseinek ne legyen súlyosabb kihatása a jövőbeli életére.

Mindeközben egy váratlan örömhírt is kapott a szerdán szerencsétlenül járt sportoló: a nemzetközi szövetség, az UCI ugyanis bejelentette, hogy Juan Jose Cobót doppingvétség miatt megfosztották a 2011-es spanyol körversenyen, a Vuelta a Espanán elért első helyétől. Így pedig igen valószínű, hogy a bajnoki címet az akkor második helyen végző Froome kapja majd meg.