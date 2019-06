A pusztai hajránál cserélt gazdát a Tour de Hongrie magyar trikója

A Giro d'Italia egyik emelkedőjén López került földre, a zsűri is érthetőnek nevezte akcióját.

A Tour de Hongrie pénteki versenynapja különleges volt, mert két félszakaszt rendeztek. Az első, Kazincbarcika és Tiszafüred közötti 115 kilométeres etapot Lovassy Krisztián, a magyar válogatott versenyzője nyerte meg száz kilométer hosszú szökés után. Magyar győzelmet utoljára 2016-ban láthattunk a Tour de Hongrie-n, akkor Szalontay Sándor nyerte a szombathelyi nyitó időfutamot. A délutáni, második félszakaszon cseh siker született, a hajdúszoboszlói befutón Alois Kaňkovsky, az Elkov-Author csapat sprintere volt a leggyorsabb.

Egy nap, két szakasz, két győztes

Kazincbarcikán tűző napsütésben rajtolt el a szakasz, a mezőny három kört is megtett a városban, a szurkolók nagy örömére. Az út mellett sokan várták, hogy elsuhanjon előttük a karaván, iskolás gyerekek piros, fehér és zöld színű lufikkal integettek a versenyzőknek. Alighogy a mezőny elhagyta Kazincbarcikát, máris kialakult egy ötfős szökés, benne két magyar versenyzővel, Lovassy Krisztiánnal és Rózsa Balázzsal (Differdange-Geba). A szakasz eleje Szilvásváradig végig emelkedett, Tardonánál a harmadik kategóriás hegyi részhajrát Rózsa vitte el. Az emelkedőn nem mindennapi társaságot is kaptak a versenyzők, több fanatikus rajongó is az út mentén szobabicikliken tekert együtt a mezőnnyel. Szilvásváradnál három perc fölött volt Lovassyék előnye, de ekkor még nem lehettek biztosak abban, hogy a szökés sikerrel jár, mert az útvonal innen végig lejtett a tiszafüredi célig.

A szakasz áthaladt Eger városán, ahol szintén sokan voltak kíváncsiak a magyar körversenyre. Az egri részhajrát Rózsa nyerte meg, Lovassy a második lett. A szakasz hajrájában az izgalmakat a Füzesabony és Eger között közlekedő személyvonat okozta, a maklári vasútátjárót a főmezőny előtt kellett lezárni, de a szervezők azonnal leállították a versenyt pár perce, ekkor a szökevények előnye 2:41 perc volt.

Az újraindítás után Rózsát befogták az üldözők, viszont Lovassy, Aniolkowski (CCC Development Team), Katrasnik (Adria Mobil) és Otruba (Elkov-Author) a Besenyőtelek és Poroszló közti nyílegyenes úton növelni tudták az előnyüket. A Tisza-tónál már eldőlt, hogy a győztes a szökevények közül fog kikerülni. Lovassy Krisztián 250 méterre a céltól indított hajrát, Aniolkowski a végén nagyon megközelítette, de a célfotón egyértelmű lett, hogy Lovassy kereke haladt át elsőként a célon. Lovassy az elmúlt időszakban elég kemény edzéseket végzett, mivel a június 21-én kezdődő minszki Európa Játékokra készül. Azt nem mondaná, hogy frissen érkezett a Tour de Hongrie-ra, de úgy tűnik a formája is kezd megjönni.

Már az első napon is elmenéssel próbálkoztam, de ott túl sok esélyen nem volt a győzelemre. Szerintem a mezőny ma is azt gondolta, hogy majd utolérnek minket. Most is Rózsa Balázzsal voltam elmenésben, úgy tűnik ez a páros jól működik. A végén nem volt taktikázgatás, még akkor sem, amikor már tudtuk, hogy biztosan hazaérünk. A vége előtt 250 méterrel, a negyedik helyről kezdtem a rajtot, ez pont egy kör a pályán, ami testhezálló volt.

A végén a lengyelek nagyon örültek, azt hitték, hogy ők nyerték a szakaszt, de Lovassy biztos volt benne, hogy ő ért be előbb.

A nap második félszakaszán, a hortobágyi pusztán átvezető 69 kilométeren is többen próbálkoztak szökéssel, de kevés sikerrel jártak. Végül a szlovák Ján Andrej Cully (Dukla Banska Bystrica) és a magyar válogatottban tekerő Vas Balázs tudott kicsit elszakadni a mezőnytől. A szakasz részhajrája a Hortobágy szimbólumának számító Kilenclyukú hídon volt, ezt a szlovák versenyző nyerte, Vas a második lett. A harmadik a főmezőny elején tekerő Fetter Erik lett (Pannon Cycling Team), aki ezzel 1 másodperc időjóváírást is kapott.

Húsz kilométerre a céltól Valter Attila csapata, a CCC Development Team is beállt a főmezőny vezetésébe, 34 kilométernyi szökés után be is fogták Cullyt és Vast. A mezőny az Androni-Giocatolli és a CCC vezetésével kezdte meg a két, 4,5 kilométeres kört Hajdúszoboszlón, a végén pedig - a várakozásoknak megfelelően - mezőnyhajrá döntött a szakaszgyőzelemről. Az Elkov-Author cseh versenyzője, Kaňkovský nyert a holland Wouter Wippert és Manuel Belletti előtt. A hajdúszoboszlói közönség nagyon lelkesen fogadta a versenyzőket, az utolsó körözések alatt végig a hirdetőtáblákat csapkodták, amivel igazi versenyhangulatot teremtettek.

Az utolsó körben négyen buktak, köztük a magyar válogatott Karl Ádám is. A bukás miatt Valter Attilának is meg kellett állnia, aki így csak 1 perc hátránnyal ért célba. Mivel a baleset, és a kényszerű megállás az utolsó 3 kilométeren belül történt, Valter is a szakaszgyőztes idejét kapta meg. A szakaszon a legjobb magyar a 23. helyen célba érkező Filutás Viktor (Pannon Cycling Team) lett. A fehér trikót csapattársa, a 19 éves Fetter Erik vette át.

A fehér trikó csak egy álom volt, ami szinte a harmadik hellyel ér fel az összetettben. Ilyen mezőnyben ez szinte lehetetlennek tűnt nekem, mert tudtam, hogy Valter Attila és Dina Marci is dobogóesélyesek, így a fehér trikót szinte egyet jelent nekem a sárgával.

Fetter elmondta, hogy a két félszakasz közötti regeneráció tökéletesen sikerült, a csapattól a legjobb ételeket és italokat kapták, valamint sokat tudtak pihenni. Ez meg is látszik az eredményeiken, a szakaszon a legjobb magyar, Filutás Viktor is a Pannon Cycling csapatból került ki. Szerinte az összetettet vezető Neilands nagyon jó formában van, a holnapi, Kékestetőn végződő szakaszon nehéz lesz őt legyőzni. Arra számít, hogy a fehér trikóért izgalmas harc lesz, hiszen Dina és Valter is csak néhány másodpercre van tőle.

Pokoli menet lesz.

Eredmények:

3a. szakasz, Kazincbarcika-Tiszafüred (115 km):

1. Lovassy Krisztián (magyar válogatott) 2:33:21

2. Stanislaw Aniolkowski (lengyel, CCC Development Team) azonos idő

3. Gašper Katrašnikot (Adria Mobil) a. i.

4. Jakub Otruba (cseh, Elkov-Author) a. i.

5. Filippo Fortin (olasz, Cofidis) + 4:04 mp.

6. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.

3b. szakasz, Tiszafüred-Hajdúszoboszló (69 km):

1. Alois Kaňkovský (cseh, Elkov-Author) 1:28:04

2. Wouter Wippert (holland, Evopro Racing) azonos idő

3. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) a. i.

4. Trond Trondsen (norvég, Team Coop) a. i.

5. Filippo Fortin (olasz, Cofidis) a. i.

Összetett verseny:

1. (sárga mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)

A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöld mezben) Louis Bendixen (dán, Team Coop)

A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)

A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Fetter Erik (Pannon Cycling Team)