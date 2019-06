Froome két liter vért veszített bukása után

A háromszoros világbajnok Peter Sagan két pofára zabálta, de a Tour-győztes Froome is imádja a gumicukrot.

A közel 100 éves magyar kerékpáros körverseny többször földbe állt. Eisenkrammer Károly versenyzőként kezdte, aztán beszállt a rendezésbe. Neki is kétszer kellett újrakezdenie. Nincs lelkiismeret-furdalása, hogy jórészt állami pénzből hozzák össze az eseményt.

Chris Froome közel két litert veszített súlyos bukása után, állítja a kerékpáros műtétjén részt vevő sebész. A Telegraph úgy tudja, hogy a brit versenyzőt még mindig az intenzív osztályon ápolják.

Chris Froome szerdán bukott a Critérium de Dauhpiné időfutamának pályabejárásán. A kerékpáros eltörte a könyökét, a combcsontját és néhány bordáját is, az eszméletét is elveszítette.A Telegraph úgy tudja, hogy a bringás szegycsontja és egyik nyaki csigolyája is megsérült. A Team Ineos versenyzőjét a St. Etienne-i kórházba szállították.

Chris Froome a Critérium du Dauphiné-en

Giorgio Gresta ortopédsebész a Gazzetta dello Sportnak azt mondta, Froome tudatos és reaktív volt, amikor elmagyarázták neki, milyen műtétek várnak rá. „Optimista volt annak ellenére, hogy a sérülései nem egyszerűek. Úgy tűnt, elszánt, hogy újra tekerjen és visszatérjen a versenyzéshez. Orvosi szempontból nem lehet problémája, mindegyik sérüléséből felépülhet. A St. Etienne kórházban újítók vagyunk helyreállító műtétekben. Sok sportoló jön hozzánk, hogy felépüljön sérülése után. Froome balszerencsés volt a bukással, de azzal szerencséje volt, hogy ez hozzánk közel történt."

A St. Etienne kórház, ahol megműtötték balesete után Chris Froome-ot

Froome hatórás műtéten esett át, több francia médium úgy tudja, hogy a kerékpáros combcsontjában komplex nyílt törés volt.

„Az intenzív ellátás? Ez elővigyázatosságból történt, a műtét hosszát és a beteg vérveszteségét tekintve, nagyjából két litert vesztett. Nincs semmi kockázat, és fontos, hogy nyugodt maradt" – mondta Gresta.

Froome a héten még az intezív osztályon marad, jövő hét elején szállítják át a rehabilitációs osztályra.