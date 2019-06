A sárga trikós nyerte a Tour de Hongrie királyszakaszát, két magyar is a dobogón

A Tour-győztes kerékpáros bukása versenytársát is megrázta. Legalább hat hónapig tart rehabilitációja.

Három év után tért vissza a magyar Alpe d'Huez, vagyis a Kékestető a Tour de Hongrie útvonalába. A Karcagról induló, 138 kilométeres szakasz vége a Kékestetőn volt. A pokoli befutót a sárga trikós Krists Neilands nyerte meg, ezzel biztossá tette az összetett győzelmét. A második Dina Márton (Kométa Cycling Team) lett, aki óriás sprintben előzte meg Valter Attilát (CCC Development Team), így Dina lett az összetettben a legjobb magyar.

Szombat délelőtt Karcag főteréről indult el a Tour de Hongrie királyszakasza. A rajt utáni néhány kilométer igen hektikus volt, többen is próbálkoztak ellógni , azonban ezek csak rövidéletű támadások voltak, amit a mezőny hamar befogott.

A rajt előtt Szabó Miklós, a Pannon Cycling Team versenyzője elmondta, hogy a legfontosabb feladatuk, hogy megvédjék Fetter Erik fehér trikóját.

Próbáljuk Eriket segíteni, hogy a hegyet minél jobb helyről kezdje, minél kevesebbet menjen szélben, hogy így minél több energiát tudjon spórolni. Nagyon sok kulacsot kell majd felvinnünk, mert ma lesz az egyik legmelegebb nap a versenyen. A Kékestető Eriknek kedvezni fog, nagyon jó hegyimenő és ismeri az útvonalat is. Dina Danival együtt biztosan próbálkozni fogunk, hogy a Kékesre már előnnyel érkezzünk meg, hogy egy kulaccsal vagy egy kis szélárnyékkal is segíteni tudjuk őt.

A rajt után az első pár kilométer igen hektikus volt, többen is próbálkoztak ellógni a mezőnyből, azonban ezek csak rövidéletű támadások voltak, a mezőny hamar befogott mindenkit. 39 kilométer után a verseny visszatért az előző nap cél- és rajtvárosba, Tiszafüredre, ahol most egy gyorsasági részhajrát jelöltek ki a szervezők. Csakhogy a részhajrá előtt száz méterrel egy vasúti átjáró keresztezte az útvonalat, ami épp a legrosszabbkor váltott piros jelzésre. Egy Bzmot motorvonat döcögött át a feltorlódott autók és motorok előtt, miközben a versenyzők vészesen közeledtek a dugó felé. A szervezők gyorsan reagáltak a helyzetre, és a részhajrá törlése mellett döntöttek.

Tiszafüredtől az útvonal egy darabig ugyanaz volt, mint a pénteki, 3/a. szakaszon, csak most éppen visszafelé. A nap szökése is ekkor alakult ki, Móricz Dániel (Pannon Cycling Team), Gorazd Per (Adria Mobil) és Cyrus Monk (Evopro Racing) léptek el a mezőnyből, az előnyük Füzesabonynál már 3:30 perc volt. Egerszalók után az első kisebb emelkedők már jelezték, hogy a közeledünk a Mátrához. A szökevényeket még Mátraháza előtt utolérték.

Az igazán meredek rész a szakasz utolsó 13 kilométerére maradt. Mátraháza felé közeledve az Androni Giocattoli csapata húzta meg a tempót, majd a Neri-Sottoli is előre állt. A prológot nyerő Jan Bártának is volt egy szólókísérlete, de csak pár percig maradt az élen. Kékestető felé fordulva őrült menés kezdődött, az andronis Munoz ugrott neki a meredeknek. Nem bírta el saját tempóját, a Kometa Cycling bringása, Juan Pedro Lopez váltotta az élen. A spanyol mögött darabokra szakadt a mezőny.

A sárga trikós Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Dina Márton (Kométa Cycling Team)és Valter Attila CCC Development Team) maradtak együtt üldözőként. Az utolsó kilométeren lehagyták Lopezt, Valter pedig többször is iramot váltott, hogy leszakítsa a többieket. Dináék tapadtak rá.

Az utolsó meredek részen Neilands tudott ellépni, és Dina is szerzett némi előnyt Valterrel szemben. A célegyenesben mindketten óriásit hajráztak, de már nem tudták utolérni a sárga trikóst, és Dina is egy fél kerékpárral Valter előtt maradt. Dina második helyével visszavette a fehér trikót Fetter Eriktől, míg Neilands a pontversenyben is vezet, övé a zöld trikó.

Eredmények:

4. szakasz, Karcag-Kékestető (138 km):

1. Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)

2. Dina Márton (Kométa Cycling Team)

3. Valter Attila (CCC Development Team)

Összetett verseny:1. (sárga mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)

A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöldmezben) Louis Bendixen (dán, Team Coop)

A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)

A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Dina Márton (Kometa Cycling Team)

Cikkünk folyamatosan frissül...