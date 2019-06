Letté lett a Tour de Hongrie sárga trikója, két magyar a dobogón

A lett Krists Neilands megtartotta előnyét a Tour de Hongrie, utolsó, ötödik szakaszán, így az Israel Cycling Academy bringás lett a 40. magyar körverseny összetett győztese. A második és harmadik helyen magyar versenyzők végeztek, Dina Márton és Valter Attila a várakozásokat felülmúlva lett a dobogós.

A Kecskemét és Székesfehérvár közötti etapon mezőnyhajrá döntött, amelyet a holland Wouter Wippert (EvoPro Racing) nyert meg.

A Tour de Hongrie zárószakasza előtt szinte minden eldőlt. A két etapot nyerő Krists Neilands olyan előnyt gyűjtött, hogy csak a biztonságos célba érésre kellett koncentrálnia. A szinte teljesen sík szakaszon nem sok esély volt számottevő különbséget kialakítani. Mindenki mezőnyhajrára számított.

A két magyar dobogója sem igazán forgott veszélyben, de Dina Márton és Valter Attila között csak négy másodperc volt, amit akár a sprintekért járó időjóváírással is le lehetett dolgozni. Az más kérdés, hogy nem is feltétlenül akarták támadni egymást.

Amiért viszont még lehetett csatázni, az a zöld trikó volt. Még három részhajrában és a befutónál lehetett még pontokat gyűjteni. A zöld trikót is Neilands viselte a szakasz előtt, 68 pontot gyűjtött, de még a 41 pontos Lovassy Krisztiánnak is volt matematikai esélye megnyerni a pontversenyt, hiszen az első hely 30 pont ért. Valós veszélyt viszont a 64 pontos Louis Bendixen (Team Coop) és az 54 pontos Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) jelentett a lettre.

Az etap elején Marko Danilovic (Szerbia), Michal Paluta (CCC) , Tomás Kalojíros (Sparta Praha) szökött meg, nagyjából háromperces előnyt tudtak összehozni, ebből próbálhattak meg hazaérni.

A székesfehérvári körpályára még másfél perces előnnyel fordultak rá Danilovicék, de a főmezőny egyre gyorsult, az utolsó 20 kilométerre már csak 40 másodpercük maradt a szökevényeknek. A bolyban az Androni csapata dolgozott leginkább, Belletti készült második szakaszgyőzelmére. Az utolsó két körre aztán előrejött a Neri-Sottoli és az Evopro csapata is, be is fogták a szökevényeket.

Az utolsó öt kilométerre kétfejűvé vált a mezőnyt. Az út egyik szélén a Kometa Cycling, a másikon az EvoPro nyitott frontot. A céltól egy kilométerre még nagyobb lett a kavarodás, a magyar válogatottból Lovassy Krisztián és Karl Ádám próbált meg előre kerülni, míg a sárga trikós Neilandts csapattársának készítette elő a hajrát.

A célegyenesben Wippert nyitott hajrát, és hiába közelített hozzá Hugo Hofstetter (Cofidis) és Mikhail Raim (Israel Cycling), megőrizte előnyét. A negyedik helyen befutó Belletti is ünnepelhetett, hiszen plusz 20 pontjával megnyerte a zöld trikót.

Eredmények:

5. szakasz:

1. Wouter Wippert (holland, EvoPro Racing) 3:55:47

2. Hugo Hofstetter (francia, Cofidis)

3. Mikhail Raim (észt, Israel Cycling Academy)





Összetett:

1. Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)

2. Dina Márton (magyar, Kometa Cycling) +1:22

3. Valter Attila (magyar, CCC Development Team) +1:26