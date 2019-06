Kánikulában szenvedtek a versenyzők a Tour de Hongrie-n

A hat nap alatt összesen 890 kilométert kellett leküzdeniük a versenyzőknek a júniusi kánikulában. A hőség nem csak őket, de a mezőnyt kísérő fotósokat és operatőröket is megviselte. A verseny hivatalos fotósa Vanik Zoltán, aki korábban maga is versenyző volt, sőt mi több, 2002-ben megnyerte a Tour de Hongrie-t. A képek nem csak a versenyt mutatják be, hanem az azt övező és körülvevő hangulatot is átadják. (Fotó: Mario Pertorini / Tdh.hu)