A Giro d'Italia bemutatja a pesti világörökséget, a Dunakanyart és a Balatont is

Valter Attila a szezon legjobb magyar bringása, aki a hegyeken Tour de France-menőket is vert már. Menő profi csapat vitte el, most a Tour de Hongrie-n szeretne sárga trikós lenni.

Látványos lesz a 2020-as Giro d'Italia három magyarországi szakasza, derült ki a kerékpáros körverseny útvonalbemutató sajtótájékoztatóján. Budapest ikonikus látnivalói mellett a Dunakanyar és a Balaton-felvidék is látható lesz a televíziós közvetítésekben. Budapest, Győr, Székesfehérvár és Nagykanizsa lesznek a rajt- és célvárosok jövő májusban.

Áprilisban vált hivatalossá, hogy 2020-ban Budapesté lesz az olasz kerékpáros körverseny Nagy Rajtja (Grande Partenza), és Magyarország három szakaszt rendezhet meg a 21-ből. Azt, hogy merre menjenek a bringások, a magyar partner találhatta ki, de a főrendező RSC Sportnak is el kellett fogadnia.

"Sok szép szakaszt lehetett volna kijelölni, sok útvonalat bejártunk. Az egyeztetések után, kompromisszumok nélkül, a három legszebb szakaszt jelöltük ki" - mondta Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

A Giro d'Italia első szakasza, egy rövid, 9,5 kilométeres időfutam lesz. A rajthelyszínt a budapesti Hősök terén jelölik ki, a bringások végigtekernek majd az Andrássy úton, a Deák térnél tesznek majd egy kis hurkot a Bazilika előtt, majd a pesti rakparton menve ráhajtanak a Margit hídra. Ezután a budai oldalon folytatódik a szakasz, elhajtanak a Nullás kilométerkőig, majd innen jön a legnehezebb rész. A Hunyadi úton kaptatnak fel a Várba, ahol a Szentháromság térnél jelölték ki célt.

A szakaszról már készült VR-szemüveges bemutató, amit a kétszeres Giro d'Italia-győztes Ivan Basso is dicsért, szerinte nagy segítség ez a bringásoknak ahhoz, hogy tanulmányozzák és memorizálják a szakaszt a rajt előtt.

"Pénteken kezdjük a Giro d'Italiát egy időfutammal. Ez mindig is így volt, de korábban csapatidőfutamokat rendeztünk, de az vettük észre, hogy ez nagyon befolyásolhatja a kerékpárosok teljesítményét, így aztán váltottunk egyéni időfutamra. Ez nemcsak a kerékpárosok, hanem a rendező városok bemutatására is alkalmat ad. Az időfutam Nyitóakkordja a 2020-as Girónak, nagy része síkon megy, az utolsó másfél kilométer lesz enyhe, 4 százalékos emelkedőn" - mondta Mauro Vegni, a Giro versenyigazgatója.

A második etap rajta is Budapesten lesz, majd észak felé haladnak a bringások, Szentendre után kicsit belekóstolnak a Pilisbe, majd Visegrád és Esztergom között a Dunakanyar következik. Az esztergomi Bazilika mellett egy másik jelentős egyházi épületünket is érintik, a V4 kerékpárverseny befutójáról ismert Pannonhalmi Apátsághoz is eltekernek majd a kerékpárosok. A 200 kilométer feletti szakasz befutója pedig Győrben lesz.

"A második szakasz 193 kilométeres lesz. Valószínűleg együtt mozognak a csapatok, és mezőnyhajrá dönt majd. Dimbes-dombos részeken is átmegyünk, és Pannonhalmán, a győri céltól 23 kilométerre egy nagy emelkedő is lesz. A táj, amint keresztülhalad a mezőny, csodás lesz, kulturális, tájképi szempontból is érdekes" - mondta Vegni.

A harmadik szakasz Székesfehérvárról rajtol – a város az idei Tour de Hongrie befutója volt – , Veszprém érintésével a Balaton-felvidéket szelik át az indulók megkerülik a Tihanyi félszigetet, majd következik a Káli-medence, Tapolca, Keszthely, és Nagykanizsán lesz a megint 200 kilométer feletti etap befutója.

"Ha csak technikai szempontból nézzük, akkor sík szakasznak számít, enyhe emelkedők lesznek benne. Ez promóciós célú, országimázs növelő szakasz. Ezt az etapot a sprinterek fogják értékelni, mezőnyhajrá lehet Nagykanizsában. 2019-ben ki akartuk próbálni, hogy legyen-e emelkedő az időfutamon, hogy rögtön ki tudjuk osztani, a hegyimenőnek járó trikót is. Bolognában ez bevált, így Budapesten, a Várnegyedben is átadjuk a kék trikót" - mondta a sportigazgató, aki arról is beszélt, hogy a verseny előtti napon, csütörtökön egy showműsorban mutatják be a csapatokat.

A Giro a magyarországi szakaszok után Szicíliában folytatódik majd, oda repülőgépes transzferrel jutnak át a csapatok és a szervezők.

"Még most is alig hihető, de tíz hónap múlva Magyarországról indul a Giro d'Italia. Tavaly 810 millió ember követte tévén keresztül, naponta 3-400 ezer ember állt kint az utakon. Szeretnénk megmutatni Magyarország tájait és látványosságait. Innovatív képességeinket is szeretnénk megcsillantani. Szeretnénk, ha a Giro d'Italia egy hatalmas fesztivál lenne, ha Magyarországon is sok százezer ember állna kint az úton. Nem is három napra szeretnénk szervezni ezt a hatalmas bulit. A Giróra való felkészülés jegyében folyamatosan olyan rendezvényeket szeretnénk, amelyek növelik az emberek boldogságszintjét. Szeretnénk, ha a Giro növelné a kerékpározás elfogadottságát, a közlekedési kultúra fejlődését. Szeretnénk magyar versenyzőt is eljuttatni a Giro d'Italián. A csillagállás nagyszerű, olyan generációnk van, egyre jobb eredményeket érnek el, az éve óta külföldön edződő Peák Barnabást, Valter Attilát vagy a Tour de Hongrie-n második helyen elért Dina Mártont lehet említeni."

A magyar kormány 7,8 milliárd forintot fordít majd a Giro d'Italiára, ebben az összegben a licendíj mellett a versenyrendezési költségek, illetve a népszerűsítő kampányok költségei is benne vannak.