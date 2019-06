A Giro d'Italia magyar szakaszai miatt logisztikai bravúrra van szükség

Jövőre Magyarországról indul a Giro d'Italia, majd három szakasz után Olaszországban folytatódik a kerékpáros körverseny. Nem az első alkalom, hogy hosszú távon utaztatják az egész mezőnyt, de ilyen kevés idejük még sosem volt a szervezőknek, nem egyszerű logisztikai feladatot kapnak.

A Giro d'Italia újabban minden második évben Olaszországon kívülről indul, de a bejáratott modell szerint a külföldi rajt mindig pénteken van, majd egy szombati és vasárnapi szakasz után hétfőn pihenőnap jön, mert előző este repülnek át a csapatok egyik országból a másikba.

A 2020-as Giro viszont május 9-én, szombaton rajtol majd Budapestről, vasárnap Győrben, hétfőn Nagykanizsán lesz a befutó.

„Mi szerettük volna, ha szombaton indul a Giro, mert pénteken nem lehet azt az útvonalat megcsinálni Budapesten, amit kijelöltünk az időfutamra, vagy csak feleslegesen nagy áldozatok árán. Belementek az olasz szervezők a szombatba, de nem akartak elveszíteni egy napot sem" – mondta Szilasi László, a Giro Hungary 2020 szakmai vezetője.

Kedden így Szicíliában folytatódik majd a verseny. „Az olaszok saját bevallása szerint is a verseny történetének legnehezebb transzfere következik, mert soha nem volt még olyan, hogy egy hosszú, repülős transzfer után ne lett volna pihenőnap. A hétfői befutó öt óra körül lesz Nagykanizsán, a csapatoknak össze kell pakolniuk, 5-600 főnek kell majd villámgyorsan eljutnia a Sármelléki repülőtérre, ahol könnyített eljárással becsekkolnak. A repülőtér erre külön felkészül, olyan sátorra is szüksége lesz, ahol ötszáz embert meg tud vacsoráztatni. Onnan két személyszállító chartergéppel és egy külön cargo géppel szállítják majd Szicíliába a versenyzőket és a cuccokat."

Mindent persze nem lehet felpakolni a repülőgépekre, a csapatbuszokat, kísérő autókat és motorokat például nem is nagyon lehetne. Erre is van megoldás. A csapatok dupla infrastruktúrával dolgoznak, így egy-egy szerelőkamionjuk és buszuk eleve Szicíliába megy, ott várja be a bringásokat. A versenyt kísérő autókat és motorokat a Giro hivatalos szponzorának magyarországi partnerétől fogják beszerezni erre a három szakaszra. A motoroknál nem is lesz ez egyszerű, mert nem nagyon forgalmaznak itthon olyan háromkerekűeket, amivel a Girót követik.

Logikus döntésnek tűnhetett volna, hogy az utazás miatt viszonylag korán rajtolnak hétfőn a bringások, de a lekötött közvetítések és műsoridők miatt ez nem lehetett megoldás. Mindent a befutók időpontja határoz meg.

„A transzfer az időjárás vagy bármilyen vis maior miatt elhúzódhat, így a tervek szerint egy viszonylag rövid szakaszt rendeznek majd kedden. Még az is lehet, hogy késő esti is a Sármelléki reptéren álldogálnak majd a versenyzők" – mondta Szilasi.

Ha kedden rövid szakasz lesz, akkor délután kettő körül rajtolhatnak a bringások, elvileg elég idejük lesz pihenni, de ha csak hajnalban kerülnek ágya, akkor is ott kell lenniük a startnál.

(Borítókép: 2019.06.27. A 2020-as Giro d'Italia útvonalbejelentő sajtótájékoztatója. / Fotó: Tuba Zoltán / Képszerkesztőség)