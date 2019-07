Négy és fél év börtönt kapott az ecstasyval kereskedő kerékpár-világbajnok

Tour of California: Cavendish is szenvedett a magashegyi etapon. Kusztor Péter jó idővel ért be.

Négy és fél év börtönre ígérték az ausztrál Jack Bobridge kerékpáros világbajnokot, mert ecstasytablettákkal kereskedett.

A pályakerékpáros legalább négy esetben árult drogot, összesen 301 darab ecstaytablettát adott el korábbi versenytársának, Alex McGregornak 2017 március és augusztus között. Bobridge-et egy álruhás rendőr buktatta el, aki night clubokat és bárokat látogatott a drogkereskedők miatt, írja a Cycling TIps.

Egy korábbi meghallgatáson Bobridge tagadta a vádakat, azt állította, hogy McGregor szállított neki tablettákat személyes használatra. Joel Grinceri ügyész szerint viszont egyértelmű, hogy Bobridge rendszeresen kereskedett drogokkal, és ezt folytatta volna a továbbiakban is.

Jack Bobridge

Bobridge-et most négy és fél évnyi börtönre ítélték, leghamarabb két és fél év múlva szabadulhat. McGregor másfél éves felfüggesztett börtönt kapott, de enyhítették büntetését, mert bizonyítékokkal szolgált Bobridge-dzsal szemben.

Stephen Scott bíró azt mondta, hogy a kerékpáros belemerült a partizásba, az alkoholba és a drogokba, de még a függősége sem lehet mentség arra, hogy másoknak drogot árult. „Maga egy kiváló sportoló volt, ez egy igazi tragédia.”

A 29 éves Bobridge tehetséges kerékpárosnak számított, kétszer volt ausztrál országúti bajnok, háromszor nyert világbajnokságot pályán a csapatüldözéses számban, és kétszeres olimpiai ezüstérmes ugyanebben a számban, 2012-ben és 2016-ban is második lett Ausztráliával. A bringás országúton is versenyzett, nyert szakaszt a Tour Down Underen, és négyszer indult a Giro d'Italián is.

A versenyzéstől 2016-ban vonult vissza reumatoid artritisze miatt.