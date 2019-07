Sagan beállt a Tour de France pályaépítői közé

A Tour de France szombaton rajtol el Belgium fővárosából, Brüsszelből, de a hagyományoknak megfelelően csütörtökön már megtartották a csapatbemutatókat, és sok bringás pályabejárást tart. Peter Sagan edzés közben meg is állt, beállt egy kicsit dolgozni a pályamunkásokhoz.

Minden idők legnagyobb kerékpárosának, a belga Eddy Merckx-t tartják, aki pályafutása során öt Tour de France-t nyert, de még hosszan lehetne sorolni a sikeréhsége miatt Kannibálnak nevezett bringás eredménylistáját. Első Tourját ötven évvel ezelőtt nyerte, ezért az idei körverseny róla is szól, a belgiumi rajttal is előtte tisztelegnek.

A Tour-szervezők és Merckx viszonya nem volt felhőtlen. Az ASO nevű cég és Merckx közösen szervezte korábban a Tour of Omant, de megromlott közöttük a viszony. Egy éve még az is benne volt, hogy Merckx el sem megy a Grand Depart-ra, a Nagy Rajtra.

Ez szerencsére nem következett be, így Mercxk-t is több ezres tömeg ünnepelte Brüsszelben. Az egykori bajnok után a jelen sztárjai hívták színpadra, először a címvédő Geraint Thomast (Team Ineos) és a világbajnok Alejandro Valverdét. Utánuk a többi összetett esélyes (hamarosan az Indexen is olvasható lesz esélylatolgató) mutatkozott be, Egan Bernal (Ineos), Nario Quintana (Movistar), Rigoberto Uran (EF Education First), Dan Martin (UEA), Romain Bardet (AG2R) és Thibaut Pinot (FDJ).

Azokat a sprintereket is bemutatták, akik az első szakasz esélyesei, így Caleb Ewan (Lotto Soudal), Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) és Michael Matthews (Sunweb) is külön színpadra lépett. Utánuk persze minden csapat bemutatkozott. Peter Sagan is nagy ovációt kapott. A háromszoros világbajnokot nem lesz olyan könnyű kiszúrni a mezőnyben, mert 2011 után először nincs megkülönböztető meze. Korábban vagy a szlovák bajnoki vagy a világbajnoki trikót viselte, idén viszont bátyja, Juraj nyerte a szlovák bajnokságot.

Sagan sem sprintel rosszul, de a nagy mezőnyhajrákban nem ő a fő favorit, a pontversenyben viszont jó esélye van az első helyre – idén már hetedszer nyerheti meg a zöld trikót. Csütörtökön már megnézte magának az első szakaszt, ahol a Tour de France pályamunkásaiba is belefutott. A Bora-Hansgrohe bringása meg is állt, és beállt egy kicsit kopácsolni az egyik kaput felállító brigádhoz.

While training with my @BORAhansgrohe teammates I stopped to give a hand and help prepare stage 1 of @LeTour pic.twitter.com/oW4WFnaLwM — Peter Sagan (@petosagan) 2019. július 4.

Nem először csinál ilyet, tavaly a Tour Down Underen segített egy felfújható kapu elcsomagolásában. Akkor azt mondta, hogy így is próbált köszönetet mondani a versenyszervezőknek.

(Borítókép: Peter Sagan 2019. július 4-én.