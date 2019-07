Az egekben jár a brutálissá váló Tour de France

A 106. Tour de France-ról több igazi nagyágyú hiányzik, de talán éppen emiatt lesz igazán izgalmas a háromhetes kerékpáros körverseny. Az idei Tour minden eddiginél magasabb lesz, sok 2000 méter magas csúcsot kell legyűrni, és a viszonylag kevés időfutammal mindez azt jelenti, hogy egy klasszikus hegyimenő is elviheti a sárga trikót a címvédésre készülő Geraint Thomas elől.

A top favorit kiesett, óriási lesz a tülekedés

Az idei Tour de France legnagyobb kérdése három hét ezelőtt eldőlt. Amikor Chris Froome nagyon súlyos sérüléseket szenvedett egy bukásban, nyilvánvalóvá vált, hogy 2019-ben nem lesz ötszörös győztes. A brit bringás egész évben a Tourra készült, és mindenki a legnagyobb esélyesként tartotta számon. Ha év közben nem is mutat túl sokat Froome, mindig tökéletesen időzít, mint egy gép. Az évek során ő lett a bringás, akitől mindenki tart.

Froome kiesése nemcsak saját csapatát, hanem az egész mezőnyt megbolygatta. Szakértők szerint csapatok ezután kezdték újraalkotni stratégiájukat, és variáltak még a csapat-összeállításokon, húztak ki vagy adtak hozzá a listájukhoz új neveket. Mindenki izgalmas, nyitott versenyre számít.

Froome csapata, a Team Ineos elvesztette kapitányát, ami zavart is okozott, de ugyanakkor némileg tisztább helyzetet is teremtett. Az Ineosban (korábban Sky) túl sok az erős ember, és ez korábban is okozott már problémákat. Tavaly hiába állt jobban Geraint Thomas, mégis inkább Froome maradt az, akit védett a csapata, de 2012-ben Froome és a sárga trikós Bradley Wiggins között is voltak feszült pillanatok. Egymás ellen versenyeztek, nem egymásért. Az Ineosban most sem egyértelmű a helyzet, de három helyett legalább csak két ember között kell jól megosztani a feladatokat. Az Ineos a címvédő Thomas mellett a még csak 22 éves Egan Bernalt tette meg kapitánynak. A kolumbiai hegyimenő tavaly remek munkát végzett a hegyeken, és bár idén a Giro d'Italiára készült, egy baleset miatt kénytelen volt kihagyni a versenyt. Elég gyorsan felépült, és a Svájci körverseny megnyerésével bizonyította is, hogy nagy formában van.

7 Geraint Thomas és Egan Bernal Galéria: Tour de France 2019 (Fotó: Chris Graythen / Getty Images Hungary)

A svájci körön készült Thomas is, de egy bukás után feladta a versenyt, az ő állapotáról ezért is tudni kevesebbet. A tavalyi győzelmével mintha jóllakott volna, kevésbé aszketikus, mint például Froome, de azért vetélytársai is őt tartják Thomas és Bernal is üdvözölte, hogy közösen vezetik majd a csapatot, a feszültségekkel azért számolni kell, és más az első hegyi szakaszon kiderülhet, hogy ki az igazi vezető.

A Movistar nem volt sikeres tavaly a háromkapitányos felállásával, a hetedik hely volt a legjobbja,de idén újra így fut neki a versenynek. Az elnyűhetetlen, 39 évesen is csúcsformát tartó Alejandro Valverdével, a kolumbiai hegyimenő Nairo Quintanával és Mikel Landával próbálják megszerezni a sárga trikót. Ha mindhárman tökéletes állapotban vannak, és merik kontrollálni a versenyt, még lehet is rá esélyük. Landa a Giro d'Italián már bizonyította, hogy képes alárendelni magát más sikeréért, a belső harcokat is képes kezelni a Movistar. Elvileg Quintana a legjobb a hegyeken, de ő sosem volt elég bevállalós és nem igazán robbanékony, több szakértő szerint ezért nem fog sosem háromhetest nyerni.

7 Nairo Quintana és Alejandro Valverde Galéria: Tour de France 2019 (Fotó: Chris Graythen / Getty Images Hungary)

A Mitchelton-Scottnál (augusztustól itt versenyez Peák Barna) az ikerkapitányság nemcsak egy szólam, a csapatot vezető Adam és Simon Yates valóban ikertestvérek, mindketten elég jól bírják a hegyeket.

Utoljára 1985-ben nyert francia kerékpáros Tourt, érthetően frusztráló ez e rendező országnak, és nagyjából most vagy soha helyzet alakult ki az idei versenyre. Froome távolléte után még nagyobb esélyt kapott két francia hegyimenő, Thibaut Pinot (FDJ) és Romain Bardet (AG2R). Mindketten bizonyítottak már a Touron, álltak már összetett dobogón, de idén a gyenge pontjuknak számító időfutamból kevés lesz, csak 54,8 kilométernyi. A második szakaszon egy 27,6 kilométeres csapat időfutam, majd a 13.-on egy 27,2 kilométeres egyéni teszt jön. Ezeken túlságosan nagy időhátrányt elvileg nem szed össze egyik menő sem.

Az összetett favoritjának sokan a dán Jakob Fuglsangot tartják. Az Astana bringása volt már top 10-es a Touron, de nem sokszor kapott kapitányi szerepet. Most érte hajt a szezonban győzelmeket halmozó csapata. Fuglsang a tavaszi klasszikusokon bivalyerős volt, sorra hozta a dobogót, és a Tour előversenyének számító Critérium du Dauphine-en is elhozta az összetett győzelmet.

7 Jakob Fuglsang Galéria: Tour de France 2019 (Fotó: Marco Bertorello / AFP)

Ahogy Fuglsang, úgy Vincenzo Nibali is már 34 éves, túl sok dobásuk nincs, hogy Grand Tourt nyerjenek. Nibali ráadásul a Girón is ment, nem is rosszul, a második lett. Nála nagy kérdés, hogy hogyan regenerálódott, de rutinjával és állandó akciózásaival mozgathatja majd a versenyt. Két éve Rigoberto Urán szinte észrevétlenül szerezte meg a második helyet, stabil versenyző a kolumbiai, vele is mindig számolni kell a top 10-ben.

Brutális és oxigénszegény harmadik hét

A Tour de France a Giro d'Italiához vagy a Vuelta a Espanához képest kiszámíthatóbb, a sprinter és hegyi szakaszok szinte mindig ugyanolyan ritmusban jönnek. Az utóbbi években van egy kis elmozdulás, hogy mozgalmasabb legyen a verseny, tavaly ezért került be egy rövid, de rengeteg szintkülönbséget tartalmazó szakasz, és idén is eltér valamelyest hagyományaitól a Tour.

Az első nagy teszt már a hatodik szakaszon eljön, a befutóként kijelölt Planche des Belles Filles nem túl magas, csak 1140 méteres, de az odáig vezető kilenc kilométeres emelkedő elég meredek ahhoz, hogy szétszórja kicsit a favoritokat. Érdemes lesz figyelni, ki áll majd az élen, mert 2012-ben, 2014-ben és 2017-ben az lett a végső győztes, aki itt viselte a sárga trikót.

A következő kulcsfontosságú szakasz a 13. lesz, a már említett időfutam, majd a bő utolsó héten jön az igazi durvulás, a 14. etap végén jó 30 kilométeres kaptató jön a 2115 méter magas Tourmalet-ra, majd a következő nap is hegyibefutóval zárul a Pireneusokban. A 18. etappal is adnak egy kis sokkot a szervezetnek, a több mint 200 kilométeres szakaszon három 2000 méter feletti csúcson is átbuknak a bringások, ez lehet a királyszakasz. A 19. etapon jön az idei Tour legmagasabb csúcsa, a 2770 méter magas Iseran, és a befutó is 2113 méteren lesz, aki nem tud jól adaptálódni az oxigénszegény magaslathoz, könnyen elvérezhet itt. És ezután jön még egy hegyi szakasz, 2365 méteren található befutóval, rengeteg szintemelkedéssel. Csak a Val Thorens-i célig 33 kilométer hosszú emelkedő vezet. Nem véletlenül nevezte Bardet a Tour de France történetének legkeményebb harmadik hetének az ideit. A mezőny már eleve kimerült lesz a harmadik hétre, és még csak ekkor jönnek az igazi megpróbáltatások. Az öt hegyibefutó és a sok kétezres csúcs miatt minden idők legmagasabbjának nevezik az idei Tourt.

Ki állítja meg a rekordra készülő Sagant?

A hegyeknek a sprinterek nem örülnek igazán, nekik a harmadik hét tényleg túlélőverseny lesz. Örülhetnek, ha a limitidőn belül célba érnek. Peter Sagan viszont még elég jól bírja az emelkedőket, ez segítheti hozzá, hogy rekorder legyen a Touron, és hetedjére is megszerezze a pontverseny zöld trikóját. A szlovák bringás a mezőnyhajrákban is tud top 10-es helyeket szerezni,főleg, ha kicsit emelkedik az út, de a hegyi szakaszok közbülső részhajráin tudja bebiztosítani győzelmét. A klasszikus sprinterek, mint Elia Viviani, Dylen Groenewegen vagy Caleb Ewan csak akkor bízhatnak a zöld trikóban, ha sorra hozzák a top 3-as helyeket. Igazi klasszikus hajrára öt szakasz ad alkalmat, nem nagyon hibázhatnak.

7 Peter Sagan Galéria: Tour de France 2019 (Fotó: Chris Graythen / Getty Images Hungary)

A hegyek királyának járó pöttyös trikót Julian Alaphilippe simán megvédheti, de nem lenne meglepő, ha valamelyik összetett menő vagy hegyi segítő vinné el a trikót. Egan Bernal is simán pályázhat a pöttyösre, de Dan Martin és Warren Barguil is harcban lehet érte. Az is gyakori koreográfia a Touron, hogy egy nem túl nagy nevű, de állandóan szökésben lévő és a pontokat gyűjtögető bringás végez majd az élen.

Nagyágyúk, akiket kihúztak a Tourról

Az idei Tour a hiányzókról is szól. Froome-ot már említettük, de még egy nagy favorit, a tavalyi második helyezett Tom Duomulin is kihagyja az idei kiírást. A holland a Giro d'Italián bukott, és azóta nem tudott versenyképes állapotba kerülni. Két világbajnok is távol marad, Phillipe Gilbert és Mark Cavendish is kimaradt csapatából. Gilbert egy-két szakaszgyőzelemre pályázhatott volna, de a csapatvezetők inkább Viviani sprintjeire és Julian Alaphilippe pöttyös trikójára koncentrálva állították össze a Quick Step sorát. Cavendish évek óta szenved a formájával, úgy érezte mostanra összeszedte magát, de ezt nem bizonyíthatja a Dimension Datában, 2007 óta először nem lesz ott a Tour de France rajtjánál.

Merckx 50, sárga trikó 100

A Touron mindig van mit ünnepelni, most két évfordulót is találtak. Egyrészt száz éve, 1909-ben vezették be a sárga trikót, amit az összetettben élen álló visel, másrészt a minden idők legjobb kerékpárosának tartott Eddy Merckx ötven éve szerezte első Tour-győzelmét (ezt még négy követte.) A belga kerékpárost már a rajtnál is ünnepelték, de két belgiumi szakaszt is neki dedikáltak. A sárga trikó annak idején a versenyt szponzoráló újság, a L'Auto után kapta a színét, hiszen a lapot is sárga papírra nyomtatták. A sárga trikó idén különleges lesz, szakaszról szakaszra változik majd, mindennap egy-egy ikonikus francia épület vagy korszakos bringás képe kerül rá. Az utolsó eredményhirdetésen a befutó helyszínéül szolgáló Diadalív szerepel majd a trikón.

A Tour de France szakaszait élőben a Eurosport adja Magyarországon.

A Tour programja július 6., szombat: 1. szakasz, Brüsszel-Brüsszel, 194,5 km

július 7., vasárnap: 2. szakasz, Brüsszel, Királyi palota-Atomium, 27,6 km, csapatidőfutam

július 8., hétfő: 3. szakasz, Binche-Épernay, 215 km

július 9., kedd: 4. szakasz, Reims-Nancy, 213,5 km

július 10., szerda: 5. szakasz, Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 175,5 km

július 11., csütörtök: 6. szakasz, Mulhouse-La Planche des Belles Filles, 160,5 km, hegyi befutó

július 12., péntek: 7. szakasz, Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 km

július 13., szombat: 8. szakasz, Macon - Saint-Étienne, 200 km

július 14., vasárnap: 9. szakasz, Saint-Étienne - Brioude, 170,5 km

július 15., hétfő: 10. szakasz, Saint-Flour - Albi, 217,5 km

július 16., kedd: szünnap

július 17., szerda: 11. szakasz, Albi-Toulouse, 167 km

július 18., csütörtök: 12. szakasz, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 209,5 km

július 19., péntek: 13. szakasz, Pau, 27,2 km egyéni időfutam

július 20., szombat: 14. szakasz, Tarbes-Tourmalet, 117,5 km, hegyi befutó

július 21., vasárnap: 15. szakasz, Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km, hegyi befutó

július 22., hétfő: szünnap

július 23., kedd: 16. szakasz, Nimes-Nimes, 177 km

július 24., szerda: 17. szakasz, Pont du Gard-Gap, 200 km

július 25., csütörtök: 18. szakasz, Embrun-Valloire, 208 km

július 26., péntek: 19. szakasz, Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 126,5 km, hegyi befutó

július 27., szombat: 20. szakasz, Albertville-Val Thorens, 130 km, hegyi befutó

július 28., vasárnap: 21. szakasz, Rambouillet-Párizs, Champs-Élysées, 128 km

