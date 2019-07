Sagan centikkel bukta el a Tour de France nyitószakaszát

Harminc év után újra holland sárga trikósa van a Tour de France-nak. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) mezőnyhajrában nyerte az első szakaszt, pár centivel megelőzve Peter Sagant (Bora-Hansgrohe) a brüsszeli célban. Teunissen felvezetőember volt, de egy bukás miatt elvesztette kapitányát az utolsó kilométeren.

Mike Teunissen (jobbra, sárga-fekete sisakban) nyerte a Tour de France első szakaszát

A Tour de France idén egy hosszú, nem túl 194,5 kilométeres szakasszal kezdődött, ami lehetővé tette, hogy egy sprinter szerezze meg a sárga trikót.

A Brüsszelből startoló szakasz természetesen a belga kerékpárosokat és csapatokat is aktivizálta. Az olimpiai bajnok Greg van Avermaet (CCC) rögtön el is ment egy szökéssel, a belga bringás a rajt előtt arról beszélt, hogy a sárga trikót szeretné néhány napig viselné, de az elmenéssel a pöttyös trikót szerezte meg. A szakasz elején két olyan kategorizált emelkedő (Muur van Geraardsbergen és Bosberg) volt, amelyek a Flandriai körversenyről ismertek, Van Avermaet pedig elemében érzi magát amúgy is ezeken a dombokon, el is vitte az első, jobban fizető hajrát. Ezután vissza is olvadt a mezőnybe.

A három másik szökevény, Natnael Bernae (Cofidis), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) és Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) nagyjából a 120. kilométerig tartott ki elől. A főmezőny a részhajrát sem akarta kiengedni, a sprintercsapatok, a Quick Step, a Jumbo-Visma és a Lotto Soudal diktálta a tempót. A részhajrát Peter Sagan nyerte, bejelentkezett a hetedik zöld trikójáért.

A részhajrá után kicsit nyugodtabb volt a mezőny, Stéphane Rosetto (Cofidis) ki is használta ezt, és 55 kilométerre a céltól megszökött, nagyjából 2 perces előnyt tudott összehozni.

A céltól 18 kilométerre egy bukás miatt lemaradt az összetett egyik nagy esélyese, Jakob Fuglsang. Az Astana dán bringása vérző sebekkel tekert, de csapata segítségével vissza tudott zárkózni.

Az utolsó 10 kilométerre már felgyorsult a mezőny, a sprintercsapatok diktáltak, Rosettót is megfogták, a 90 fokos kanyarokban mindenki próbált elöl lenni. A veszélyes kanyarokat mindenki túlélte, de az egyik egyenesben, másfél kilométerre a céltól a mezőny közepén többen buktak. A szakasz egyik esélyese, a sprinter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) is a földre került.

A hajrá a bukás miatt is kissé kaotikus lett, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) próbálkozott egy távolabbi indítással, de ugrottak rá a többiek. Az enyhén emelkedő célegyenesben aztán Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) került az élre, majd Sagan indított. A szlovák bringás mögött Caleb Ewan (Lotto) kereste a helyet, de nem tudta kikerülni. Teunissen viszont nagy lendülettel érkezett Sagan mellé, majd az utolsó métereken megverte a szlovákot, néhány centin múlt a győzelme a hollandnak, akinek eredetileg az lett volna a dolga, hogy Groenewegennek vezesse fel a sprintet. Teunissen a győzelmével a sárga és a zöld trikót is megszerezte. Utoljára 1989-ben viselt holland a sárga trikót.

Eredmények:

1. Mike Teunissen (holland, Team Jumbo-Visma) 4:22:47

2. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe)

3. Caleb Ewan (auszrál, Lotto Soudal)

4. Giacomo Nizzolo (olasz, Dimension Data)

5. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida)

6. Michael Matthews (ausztrál, Team Sunweb)

7. Matteo Trentin (olasz, Mitchelton-Scott)

8. Oliver Naesen (belga, AG2R La Mondiale)

9. Elia Viviani (olasz, Deceuninck-QuickStep)

10. Jasper Stuyven (belga, Trek-Segafredo)